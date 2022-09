Max Verstappen ha conquistato la pole-position per il GP Olanda in quel di Zandvoort al termine di una serratissima qualifica. Il padrone di casa ha dovuto fronteggiare le Ferrari, rispettivamente in seconda ed in terza piazza con Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Le due Rosse si sono posizionate a meno di un decimo dalla Red Bull #1 che domani proverà a confermarsi al vertice davanti ai propri tifosi. Quarto posto per il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), quinto per il messicano Sergio Perez (Red Bull) che nel finale ha commesso un piccolo errore che di fatto ha congelato la sessione.

LA CRONACA LIVE

Luca Pellegrini