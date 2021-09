Dopo ben 36 anni, il Circus della Formula 1 torna a Zandvoort per il GP d’Olanda. L’idolo di casa è Max Verstappen, in lotta per il titolo di campione del mondo ed autore della pole position nella giornata di ieri. Nonostante la partenza dalla prima casella, il pilota Red Bull non avrà vita facile, perché al suo fianco in griglia ci sarà Lewis Hamilton, pronto a rovinargli la festa. Seguite il GP attraverso la nostra cronaca live.

