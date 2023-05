A Monaco – sesto appuntamento del Mondiale di F1 2023 – è tempo di qualifiche. L’ultimo turno di libere del mattino ha consegnato alla storia una Red Bull in testa con Verstappen seguito da Pérez a soli 73 millesimi. Dietro di loro l’Aston Martin con Stroll; Sainz e Norris a chiudere la top-5. Più indietro Leclerc, alle prese con una Ferrari non proprio nelle migliori condizioni, Hamilton, a muro a Mirabeau alto negli ultimi minuti delle FP3, e Alonso. Assisteremo ad una nuova pole position della Red Bull? E se Leclerc riuscisse nel colpo di scena, diventando il primo – da Ayrton Senna – a conquistare tre pole consecutive? Ci sarà invece un colpo di scena con una pole a sorpresa? Per la risposta a queste e a altre domande, seguite con noi la diretta LIVE delle qualifiche da Monaco.

Mattia Fundarò