Si è da poco conclusa la prima sessione di prove libere valida per il GP di Monaco di F1 ed a svettare nella classifica dei tempi è Sergio Perez su Red Bull grazie al suo 1:12.487. In seconda posizione Carlos Sainz con una Ferrari subito competitiva tra le stradine del Principato. Problemi invece per Charles Leclerc, costretto al ritiro per noie al cambio.

RED BULL SUBITO AL TOP

Una mattinata soleggiata ha accolto i piloti nel Principato, dove per l’occasione sono stati ammessi quattromila tifosi. Piloti che sono scesi subito in pista visto la riduzione di un ora delle prove libere, ed in un circuito cittadino come Monaco trovare il giusto assetto è fondamentale.

Assetto trovato dalla Red Bull che piazza in prima posizione Sergio Perez, che grazie ad una zampata nel finale ed alla gomma soft riesce a beffare Carlos Sainz per soltanto 0.119. Terza posizione per Max Verstappen che dopo aver avuto un inizio di mattinata difficile a causa del traffico e di problemi alla carica della sua batteria, è riuscito a trovare la quadra staccato di 0.161 dal compagno di squadra. L’olandese ha però ottenuto il tempo con gomma media. La Red Bull comunque si mostra subito competitiva in questa FP1 del GP di Monaco di F1, segno che saranno loro l’avversario più temibile in vista della qualifica.

FERRARI IN CHIARO SCURO

La giornata non è iniziata purtroppo nel migliore dei modi per il padrone di casa Charles Leclerc, che al primo giro lanciato è stato costretto a rientrare subito ai box. Per lui problemi alla trasmissione ed FP1 finita senza un riferimento utile. Peccato considerano la buona prestazione di Carlos Sainz, che al contrario del monegasco ha iniziato la FP1 del GP di Monaco svettando nella classifica dei tempi.

Lo spagnolo è stato in testa per buona parte della mattinata con gomma media facendo vedere che la Ferrari ben si adatta alle stradine del Principato. Carlos si è ulteriormente migliorato prima di toccare le barriere ed essere costretto a rientrare ai box per un controllo. Sainz chiuderà alla fine in seconda posizione a 0.119 da Perez con gomma Media, ma con la convinzione di avere le carte in regola per fare bene questo weekend. Vedremo se la FP2 sarà più indicativa per capire le reali potenzialità della Rossa.

GASLY DAVANTI ALLE MERCEDES

Quarta posizione per l’Alpha Tauri di Pierre Gasly che grazie alla gomma Soft riesce ad infilarsi davanti alle due Mercedes di Hamilton e Bottas, rispettivamente quinto e sesto. Gli alfieri della casa di Stoccarda non hanno cercato la prestazione in questa FP1 girando sempre con gomma media usata, segno che si sta lavorando sul giusto assetto per la qualifica.

Settima posizione per Lando Norris con una McLaren che oggi ha presentato una livrea celebrativa, seguito dall’ottimo Sebastian Vettel su Aston Martin, ottavo. Chiudono la top ten l’Alpha Tauri di Tsunoda e l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen. Segnaliamo che il primo a toccare le barriere oggi non è stato Nikita Mazepin ma Fernando Alonso, che con la sua Alpine ha accusato gravi problemi di sottosterzo nell’ultima curva finendo per baciare il muro.

Fernando Alonso took some front wing damage, he's now back in the pits We were briefly under yellow flags, but we are now back under way#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/yOvHUT2jPt — Formula 1 (@F1) May 20, 2021

Ecco la classifica completa della FP1 del GP di Monaco di F1:

Restate sintonizzati sulle pagine di LiveGP per tutti gli aggiornamenti sul GP di Monaco di F1, con la FP2 che ricordiamo scatterà alle 15.

Julian D’Agata