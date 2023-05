Un fantastico Esteban Ocon si è meritato la nomina di “Driver of the Day”, dopo la sua eccellente performance nella gara di Monaco. Nel giorno del 50° Gran Premio in Formula 1 del marchio Alpine, il transalpino ha regalato alla scuderia un insperato terzo gradino del podio grazie ad una condotta attenta e priva di sbavature.

Ocon, che podio a Monaco!

Il 26enne francese ha costruito gran parte del suo risultato in qualifica, cogliendo un’eccellente quarta piazza poi diventata terza in seguito alla penalità inflitta a Leclerc. Una volta in gara, Ocon ha guidato in maniera perfetta nelle stradine del Principato, regalando all’Alpine un podio per il suo 50° Gran Premio in F1.

Nella prima parte di gara il francese ha gestito con molta cautela le gomme, rintuzzando gli attacchi di un nervoso Sainz che ha finito per provocare un leggero contatto alla Nouvelle Chicane. L’alfiere della Ferrari ha danneggiato il suo alettone nel tentativo di sorpasso, consentendo dunque al transalpino di prendere ulteriore margine.

Ocon ha quindi dovuto gestire la pioggia che ha cominciato a cadere sulla pista, resistendo agli attacchi di Hamilton con la sua Mercedes nell’ultima parte della gara. Il francese ha mantenuto la calma e senza nessuna sbavatura ha portato la sua Alpine fino al traguardo in terza posizione.

Queste le sue parole al termine della gara: “E’ stato un week-end super da parte di tutto il team. Abbiamo migliorato la macchina fin dall’inizio, non abbiamo fatto nemmeno un piccolo errore. Abbiamo girato in maniera perfetta e tornare sul podio è stato davvero bello. Spero che sia il primo di tanti. Il muro? Ieri ho avuto un contatto, oggi…non è stato necessario!“.

Ritorno sul podio

Il pilota transalpino è ritornato quindi sul podio dopo la vittoria ottenuta nel 2021 nel Gran Premio di Ungheria, essendo è il primo francese a tornare sul podio di Montecarlo dopo il successo ottenuto da Olivier Panis nel 1996.

La sua eccellente prestazione è stata premiata anche dai tifosi della Formula 1 che gli hanno assegnato il titolo di “Driver of the Day”. Più in ombra la gara del compagno Gasly, che nel traffico di Montecarlo ha terminato la gara in settima posizione ma comunque in zona punti.

Chiara Zaffarano