Il Principato di Monaco è da sempre sinonimo di emozioni targate Formula 1. Un binomio inscindibile che dura dal lontano 1950 e che è pronto per dare vita all’edizione numero 69 valevole per il Mondiale. A scattare dalla pole position dopo una sessione di qualifica tiratissima sarà Max Verstappen, autore di una prodezza che gli ha consentito di scavalcare in extremis Fernando Alonso. Tre posizioni di penalità, invece, per Charles Leclerc che scatterà dalla P6: seguite con noi la cronaca live del Gran Premio!

Marco Privitera