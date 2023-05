E’ Max Verstappen ad aggiudicarsi il GP Miami, quinto appuntamento del Campionato di Formula 1 2023. Il Campione del Mondo in carica, scattato dalla P9, ha letteralmento dominato la gara precedendo sul traguardo il compagno di squadra Sergio Perez e Fernando Alonso conquistando, così, la sua vittoria numero tre in stagione.

Chiude ai piedi del podio George Russell davanti alla prima delle due Ferrari, quella di Carlos Sainz, con lo spagnolo penalizzato per eccessiva velocità in pitlane in occasione della sua sosta, mentre non è andato oltre il 7° posto Charles Leclerc che, dopo l’errore nella qualifica di ieri, ha faticato nel corso di tutto il GP recuperando posizioni solo nel finale.

SUPER MAX

Ma la copertina di giornata è tutta per l’olandese. Scattato dalla P9, a causa della bandiera rossa innescata da Charles Leclerc, il Campione del Mondo si è mantenuto cauto nelle fasi iniziali, salvo poi pian piano risalire la classifica fino a portarsi a ridosso del compagno di squadra. Su una strategia differente dal team mate messicano (che è partito con gomme medie contro le dure di Max), Verstappen una volta ereditato il comando lo ha lasciato solamente in occasione della sua sosta effettuata dopo oltre 40 giri di gara. Rientrato in pista dietro al compagno di squadra, all’olandese è bastato solamente un giro per riprendere la testa della corsa e trionfare per la terza volta in stagione.

4 SU 5 PER FERNANDO

Dietro la imprendibili Red Bull Fernando Alonso ha conquistato il quarto podio su cinque uscite stagionali. Lo spagnolo, scattato dalla P2, nelle prime fasi di gara ha cercato di non perdere contatto dalle vetture di Milton Keynes incalzato anche dal pressing incessante di Carlos Sainz, salvo poi essere più “tranquillo” dopo la penalità ricevuta dal ferrarista per eccessiva velocità in pitlane.

FERRARI IN CHAROSCURO

Giornata della Ferrari in linea con quella vissuta a Melbourne. Come in Australia, infatti, a salvare l’onore del Cavallino è stato Carlos Sainz, 5° e preceduto da George Russell (4°), anche se sullo spagnolo pesa la penalità ricevuta. Dietro di lui un buon Lewis Hamilton (6°) ha preceduto un Charles Leclerc davvero in difficoltà, con il monegasco in difficoltà fin dalle prime fasi di gara. Chiudono la Top 10 le due Alpine di Pierre Gasly (8°) ed Esteban Ocon (9°) e uno strepitoso Kevin Magnussen (10°). Nella classifica iridata Verstappen (119) allunga su Perez (105) portando il suo vantaggio sul messicano a 14 punti, con Alonso 3° a 75 punti.

ORA IMOLA

Dopo il back to back Baku-Miami, il Circus della Formula 1 tornerà in azione tra quindici giorni per il Gran Premio d’Emilia Romagna e del Made in Italy sul tracciato di Imola.

Vincenzo Buonpane

