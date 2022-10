Le FP3 del GP del Messico di F1 si chiudono con una doppietta Mercedes. George Russell ha battuto il compagno di squadra Lewis Hamilton: la doppietta virtuale invia un chiaro messaggio alla Red Bull e soprattutto Ferrari per le qualifiche.

Russell ha girato in 1:18.399, migliorando sensibilmente la prestazione di ieri e staccando di quasi un decimo e mezzo il suo compagno di squadra Hamilton. Il più vicino al duo della scuderia di Brackley risulta Max Verstappen, terzo a quasi mezzo secondo dal leader. L’olandese ha palesato qualche problema con le gomme morbide che lo ha tenuto lontano dalla prima posizione.

Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz sembrano agire da terza forza. Il monegasco ha concluso in P4 e lo spagnolo in P6. In mezzo, il padrone di casa Sergio Perez, che completa il “treno” Red Bull, seppure staccato di molto dal compagno di squadra Verstappen.

Completano la top-10 Lando Norris, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda ed Alex Albon. Non sono mancati lunghi ed errori durante queste prove chiave per la qualifica, visto anche l’impegno nelle FP2 con le gomme in specifica 2023. Prove con qualche problema di troppo in casa Aston Martin. Lance Stroll rimedia una multa per eccesso di velocità ai box. Sebastian Vettel chiude penultimo, alle prese con un setup molto poco equilibrato della propria monoposto.

Appuntamento alle 22:00 per le qualifiche.

Luca Colombo

Leggi anche: F1 | GP MESSICO, AFFIDABILITÀ E POCO GRIP CONDIZIONANO IL VENERDÌ