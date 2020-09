Valtteri Bottas ha ottenuto il miglior tempo nelle ultime prove libere del Gran Premio d’Italia. Il finlandese si è messo alle spalle le due McLaren, mentre il team mate Hamilton si è fermato in quinta posizione. Ancora male le Ferrari, entrambe fuori dalla top ten.

Bottas ha fermato il cronometro in 1:20.089, tempo ottenuto con gomme rosse senza sfruttare nessuna scia. Anche Lewis Hamilton non ha voluto usufruire di nessun “traino”, ma si è dovuto accontentare della quinta posizione a quasi 4 decimi dal finlandese. Sul finale, inoltre, si è reso protagonista di una serie di pericolosi sorpassi alla staccata della Parabolica ai danni di altri piloti che si stavano lanciando.

Alle spalle di Bottas, iniziano le sorprese di giornata. Carlos Sainz, infatti, ha preceduto di pochi millesimi il team mate Lando Norris. Una grande prestazione quella del team McLaren, che ha messo in mostra un’ottima efficienza aerodinamica aiutata da una power unit Renault molto veloce.

A conferma di ciò, il quarto posto di Daniel Ricciardo e l’ottavo di Esteban Ocon. Peccato per il problema accusato dall’australiano a dieci minuti dalla fine della sessione. All’uscita della Variante della Roggia, la power unit lo ha tradito, costringendolo a fermare la macchina a bordo pista.

Alle spalle di Hamiton, si sono posizionate le due Red Bull. Max Verstappen non ha sfruttato al meglio le gomme più morbide, ma aveva fatto segnare il miglior tempo con le medie. Vederemo se in ottica qualifica vorrà passare in Q3 con le gomme gialle, per sparigliare un po’ le carte. Oggi comunque la scuderia di Milton Keynes sembra essere più in difficoltà rispetto algli ultimi appuntamenti.

Chiudono la top ten le due Racing Point, con Stroll ancora davanti a Perez. Alle loro spalle, la prima Ferrari di Charles Leclerc; il deficit di cavalli si fa sentire du una pista di motore come è Monza. Inoltre, anche il passo gara non sembra essere dei migliori; Vettel, invece, ha chiuso 15°.

Sembravano poter essere più competitive le due Alpha Tauri, ma Gasly alla fine si è piazzato 12° davanti a Kvyat. Vedremo se in qualifica riusciranno ad essere più vicini alla top ten, ma i distacchi sono veramente minimi. Chiudono le Williams e le Alfa Romeo, con Giovinazzi tristemente ultimo nel GP di casa.

Appuntamento alle 15.00 per le qualifiche del Gran Premio d’Italia con gli aggiornamenti in diretta su Livegp.it

GP ITALIA F1 2020 - Sabato 5 Settembre 2020 - LIBERE III Pos. Nr. Pilota Team Gap Tempo Giri 1 77 V. Bottas Mercedes 1'20"089 14 2 55 C. Sainz McLaren +0"229 1'20"318 14 3 4 L. Norris McLaren +0"323 1'20"412 15 4 3 D. Ricciardo Renault +0"330 1'20"419 9 5 44 L. Hamilton Mercedes +0"350 1'20"439 11 6 33 M. Verstappen Red Bull +0"367 1'20"456 15 7 23 A. Albon Red Bull +0"474 1'20"563 15 8 31 E. Ocon Renault +0"604 1'20"693 13 9 18 L. Stroll Racing Point +0"715 1'20"804 14 10 11 S. Perez Racing Point +0"808 1'20"897 13 11 16 C. Leclerc Ferrari +0"828 1'20"917 11 12 10 P. Gasly AlphaTauri +0"847 1'20"936 14 13 26 D. Kvyat AlphaTauri +0"864 1'20"953 13 14 8 R. Grosjean Haas +1"116 1'21"205 14 15 5 S. Vettel Ferrari +1"174 1'21"263 13 16 20 K. Magnussen Haas +1"347 1'21"436 15 17 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +1"370 1'21"459 15 18 63 G. Russell Williams +1"588 1'21"677 16 19 6 N. Latifi Williams +1"675 1'21"764 15 20 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +2"001 1'22"090 15

Nicola Saglia