La F1 chiude il trittico di gare che va a concludere l’estate con il back-to-back che da Zandvoort porta a Monza, per la gara in Italia: nella nostra analisi tecnica le novità del tracciato brianzolo, la veste aerodinamica portata dai team e la preparazione alla gara.

Monza presenta due sostanziali novità rispetto alla configurazione della passata stagione. La nuova asfaltatura nelle Varianti e la rimozione dei “salsicciotti”, atti ad impedire tagli troppo decisi nelle curve, in prossimità dei cordoli. Quest’ultima novità ha incontrato il plauso dei piloti per un migliorato comfort di guida e per una questione piuttosto importante legata alla sicurezza. Ricordiamo che questa tipologia di dissuasori aveva creato grosse situazioni di disagio durante la recente 6h di Monza.

Welcome to the start of the #ItalianGP weekend! Kicking off the home event for #Pirelli, is a quick look at what #Fit4F1 compounds we’ve brought to Monza 👇🇮🇹#F1 #Formula1 #Pirelli150 @F1 pic.twitter.com/9j24TJEC78

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) September 9, 2022