Benvenuti amici di LiveGP alla cronaca live del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo atto del Mondiale F1. Tutto è pronto per un nuovo capitolo della lotta per la leadership della classifica tra l’olandese Max Verstappen ed il britannico Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo della Mercedes insegue l’alfiere della Red Bull che ha vinto settimana scorsa in casa a Zandvoort.

Nel tempio della velocità attenzione occhi puntati sulle due Ferrari con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz che sono pronti a dare battaglia davanti al proprio pubblico. La Top5 è l’obiettivo per le due Rosse, ma non sarà semplice reggere il confronto con i diretti rivali nei lunghi rettilinei di Monza.

LA CRONACA LIVE

Luca Pellegrini