E’ Max Verstappen il più veloce nell’ultima ora di prove libere del GP Italia sul circuito di Monza. Il pilota olandese della Red Bull è stato il più rapido sia con gomma media, sia con gomma morbida lanciando un deciso segnale alla concorrenza in vista delle qualifiche che scatteranno alle ore 16.

Dopo aver chiuso la giornata di ieri dietro alla Ferrari, seppur vicinissimo in termini di distacco, Max Verstappen ha decisamente messo le cose in chiaro ottenendo la migliore prestazione nelle FP3.

STACCATE LE FERRARI

Più indietro le due Ferrari con Charles Leclerc, 2° ma staccato di 0.347 dalla vetta e Carlos Sainz 4° a 0.645. Al di là dei tempi, l’impressione è che oggi gli uomini in rosso (in giallo qui a Monza per onorare la città di Modena, debbano inventare qualcosa per ottenere la pole position. E poco importa la penalizzazione in cui incapperà l’olandese leader del Mondiale che in altre occasioni ha già dimostrato di poter puntare alla vittoria anche partendo più da dietro.

CONFERMA ALPINE, DIFFICOLTA’ MERCEDES

Buon terzo tempo per Perez, nel confronto con Carlos Sainz, anche se il messicano ha pagato quasi sei decimi da Verstappen. Dietro Red Bull e Ferrari conferma per l’Alpine e Fernando Alonso, con lo spagnolo autore del 5° tempo davanti a Lando Norris, mentre ha faticato anche in questa sessione la Mercedes con George Russell 7° e Lewis Hamilton addirittura 10°. Tra le due vetture di Brackley si conferma velocissimo Yuki Tsunda (8°) che però partirà dal fondo della griglia ed Esteban Ocon (9°).

BUONA WILLIAMS

Appena fuori dalla top 10 troviamo Guanyu Zhou (11°) che ha confermato l’ottimo trend mostrato già ieri nel corso delle FP1 e FP2. Dietro il cinese dell’Alfa Romeo, Pierre Gasly (12°) ha preceduto le due Williams con Nicholas Latifi (13°) davanti all’olandese Nick de Vries (14°) che in questo weekend sostituirà Alexander Albon operato d’urgenza questa mattina per un’appendicite.

PROBLEMI PER LA HAAS

Sessione sotto tono anche per Daniel Ricciardo (15°) e Valtteri Bottas (16°), anche se il distacco tra la top 10 e il resto della griglia è intorno al mezzo secondo, il che lascia presagire una qualifica molto tirata ed incerta anche per via delle numerosissime penalizzazioni che rivoluzioneranno la griglia. Al tal proposito questa mattina sono arrivate le penalità per Esteban Ocon (cinque posizioni per lui per cambio power unit) e quelle per le due Haas di Mick Schumacher e Kevin Magnussen, con il tedesco autore solamente di 8 giri in tutta la sessione.

Appuntamento con le qualifiche del GP Italia, che potrete seguire grazie al nostro commenti LIVE e alla nostra diretta web sul sito www.livegp.it è per le ore 16.

dal nostro inviato a Monza Vincenzo Buonpane