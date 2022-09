E’ stato un buon venerdì quello di Monza per la Ferrari che, al di là del risultato ottenuto, ha avuto degli ottimi riscontri da entrambi i piloti soprattutto sulla velocità e sul passo gara della vettura, peculiarità che erano venute a mancare a Zandvoort ma soprattutto a Spa.

LA FELICITA’ DI LECLERC

E’ visibilmente soddisfatto Charles Leclerc al termine della prima giornata di Monza in cui il monegasco ha ottenuto una P1 e una P3. Ma sono le sensazioni a far felice il #16 come lui stesso ha dichiarato ai media presenti nel post sessione: “Sono piuttosto contento dalle prime sensazioni che abbiamo avuto oggi. Dopo quello che è successo a Spa, avendo una configurazione aerodinamica simile sulla vettura, pensavamo che avremmo dovuto affrontare una giornata più difficile. Dobbiamo progredire in vista per domani, ma il feeling è buono. Red Bull? Non so quanto la Red Bull si sia nascosta, ma oggi ho avuto delle buone sensazioni e speriamo di averle anche nei prossimi giorni. Penso di poter andare in pole. Se riusciremo a mettere tutto insieme possiamo aver un buon potenziale. Abbiamo provato varie cose oggi e non siamo stati molto costanti nel bilanciamento, ma abbiamo trovare la direzione che vogliamo seguire. Non vedo l’ora che sia domani. Passo gara? Il passo gara è sembrato anche più solido di quello in qualifica. Io sono stato più contento con i giri fatti con alto carico di carburante. È andata bene“.

CAUTO OTTIMISMO PER CARLOS

Positivo ma con cautela, invece, Carlos Sainz che pur ammettendo di essere dietro la Red Bull ha certificato i progressi della Ferrari rispetto a Spa: “E’ stata una giornata positiva. Venendo da Spa, una pista a basso carico sulla quale abbiamo sofferto un po’, non ci aspettavamo di essere molto competitivi qui, ma devo dire che fin dalla FP1 la macchina si è trovata in una finestra molto migliore. I tempi ci venivano più semplicemente e il cronometro non mente. E’ stata una sorpresa positiva. Questo non significa che siamo i più veloci, specialmente nel long run, ma almeno siamo più vicini rispetto a prima. Le penalità? Dobbiamo vedere come queste penalità rimescoleranno lo schieramento, perché ci sono alcuni piloti che prenderanno 5 posizioni, altri 10 ed altri 15. Alcuni partiranno in fondo, quindi dovremo vedere come sarà la griglia e poi cosa riusciremo a fare“.

dal nostro inviato a Monza Vincenzo Buonpane