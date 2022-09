Giornata poco positiva per la Mercedes che ha chiuso la sessione di qualifica in P5 e in P6 con Lewis Hamilton e George Russell. E nonostante il #63 scatterà dalla prima fila nella gara di domani, la scarsa fiducia sul passo della W13 da parte di entrambi i piloti non autorizza sognare in grande.

LA PREOCCUPAZIONE DI GEORGE

Poca fiducia nella sua Mercedes in vista di domani e un’analisi lucida di quello che potrebbe accadere domani. Ritrovarsi nel giro di poche tornate dietro a Max Verstappen e con Sergio Perez e Carlos Sainz immediatamente alle spalle: “Se sono sorpreso dal divario che abbiamo incassato? Sì, sicuramente, la nostra prestazione è andata via via peggiorando, il che è strano. Nel Q1 eravamo vicini, ma poi non siamo riusciti a migliorare. Noi facciamo step dal Q1 a Q3 di circa 150 millesimi, mentre gli altri progrediscono di un secondo. Certo, con le penalità partiremo comunque in prima fila ma sarà difficile tenere Max dietro, Charles parte davanti, poi abbiamo Sergio, Carlos e Lewis che arrivano dalle retrovie. Dobbiamo correre la nostra gara, concentrarci su noi stessi e rimanere nelle posizioni del podio e giocarcela fino alla fine“.

PESSIMISTA LEWIS

Meno possibilista Hamilton che, addirittura, pronostica difficile un ingresso in zona punti per lui che partirà dal fondo della griglia: “Rimonta? Non mi aspetto molto da domani, già entrare in zona punti sarà difficile. Il divario tra le macchine è minimo e servono 9 decimi o un secondo di vantaggio per superare. Mi troverò all’interno di un trenino di DRS. Pago l’errore di Spa, ma almeno cercherò di divertirmi visto che tanto non sono in lotta per il campionato. Potrebbe essere una giornata frustrante per noi, ma cercherò di essere positivo e dare tutto quello che ho“.

LA POSITIVITA’ DI TOTO

Prova a vedere il bicchiere mezzo pieno il Team Principal della Mercedes Toto Wolff, che spera di massimizzare al meglio tutte le opportunità che si presenteranno in gara domani: “Nel complesso, la sessione è stata probabilmente un po’ peggiore di quanto sperassimo, non in termini di posizioni finali, che probabilmente erano il nostro massimo oggi, ma rispetto al distacco dai primi. Abbiamo iniziato bene il fine settimana e non siamo stati in grado di continuare con quello slancio nel corso del weekend, cosa che ha fatto la Ferrari, invece, facendo un ottimo lavoro in qualifica. Il lato positivo è che George partirà dalla P2, anche se si lamentava della scarsa aderenza delle gomme nei suoi giri cronometrati. Lewis, ovviamente, partirà dall’ultima fila per la sua penalità, quindi avremo bisogno di una gara d’attacco se vogliamo arrivare a punti. Sapevamo che questa non sarebbe una grande pista per noi, ma spero che possiamo continuare la nostra tendenza che ci vede avere un ritmo di gara migliore rispetto al giro singolo e massimizzare le nostre opportunità in gara“.

dal nostro inviato a Monza Vincenzo Buonpane