In una qualifica tiratissima e incerta fino alla fine grazie alla pioggia, a conquistare la pole position del GP Gran Bretagna è Carlos Sainz che, 10 anni dopo Alonso, riporta uno spagnolo in prima posizione. Seconda posizione a soli 72 millesimi per Max Verstappen davanti a Charles Leclerc. Quarta posizione per l’altra Red Bull di Sergio Perez che precede i due idoli locali Lewis Hamilton e Lando Norris.

Vincenzo Buonpane