Gara e titolo per Max Verstappen, padrone indiscusso del GP del Giappone. Il portacolori di Red Bull svetta in quel di Suzuka al termine di una prova bagnata che ha messo molti in difficoltà.

Dopo una bandiera rossa per delle avverse condizioni meteo la competizione è entrata nel vivo per gli ultimi sessanta minuti. Verstappen non è stato mai superato dal monegasco Charles Leclerc (Ferrari), terzo sotto la bandiera a scacchi dopo aver tagliato la chicane conclusiva nel corso del final lap. Il messicano Sergio Perez (Red Bull) ha ereditato la seconda piazza e di conseguenza ha consegnato al proprio teammate il secondo titolo piloti in carriera.

Luca Pellegrini