Il GP Francia di F1 è andato oltre le aspettative per Mercedes, che riesce a piazzare entrambi i piloti sul podio. Lewis Hamilton ha ottenuto la seconda posizione mentre Russell, dopo una intensa lotta con Perez, ha conquistato il terzo posto.

UN ALTRO WEEKEND POSITIVO PER HAMILTON

Non poteva andare meglio per Mercedes il GP di Francia di F1 considerato le aspettative della vigilia. Nonostante gli aggiornamenti portati dal Team di Stoccarda, la W13 non ha mai mostrato il passo per potersi giocare la vittoria. Se non fosse stato per il ritiro di Leclerc e la penalità rifilata a Sainz staremmo parlando di una gara diversa per la Stella a tre punte, ma la fortuna questa volta ha sorriso agli uomini di Toto Wolff.

Lewis Hamilton si è reso subito protagonista quando dopo una gran partenza riesce a sopravanzare Perez ed a mettersi alle spalle di Verstappen. Da li in poi il sette volte campione del mondo non è riuscito a tenere il passo dei primi due ed ha quindi gestito perfettamente la terza posizione. Terza posizione che si è trasformata in seconda dopo che Leclerc è andato a muro, permettendo ad Hamilton di celebrare la sua gara numero 300 con l’ennesimo podio della carriera. Forse uno dei più sofferti anche a causa del guasto al sistema di idratazione che non ha permesso a Lewis di bere durante la gara.

RUSSELL: UN PODIO COSTRUITO

Dall’altro lato del box è stata una partenza più difficile per George Russell, sopravanzato sia da Norris che da un super Fernando Alonso, capace di passarli entrambi al via. Ma il giovane britannico non si è dato per vinto e grazie alla grande costanza che lo contraddistingue ed alla safety car, è riuscito a risalire fino a ritrovarsi dietro Sainz e Perez, entrambi in lotta per la terza posizione.

La penalità inflitta a Sainz ed il conseguente pit-stop dello spagnolo hanno permesso a Russell di mettersi dietro al messicano della Red Bull, scatenando una battaglia che è durata fino allo scattare questa volta della Virtual Safety Car, con i due che arrivano anche a toccarsi alla chicane del Mistral. Virtual Safety car che termina a due giri dalla bandiera a scacchi, con Russell che approfitta di una dormita di Perez per piazzare la zampata e prendersi un’ottima terza posizione.

LE DICHIARAZIONI DI HAMILTON

Al termine del GP di Francia di F1, Lewis Hamilton ha commentato così la prova della Mercedes: “La gara è stata difficile perché il mio sistema di idratazione non funzionava. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, eravamo molto lontani dagli altri nel corso del weekend, ma il team ha fatto un lavoro fantastico e devo fare le mie congratulazioni a tutti. Dalle persone in fabbrica ed a quelle in pista, senza di loro non avremmo conquistato questi podi. Anche George ha fatto un gran lavoro oggi.

Il sette volte campione del mondo parla delle sue aspettative per il prossimo weekend in Ungheria: “Aspettative per Budapest? Adoro quella pista e sono felicissimo di rivedere il pubblico. Sarà difficile battere Ferrari e Red Bull perché hanno ancora un vantaggio sul passo, ma speriamo di portare ulteriori aggiornamenti che ci facciano crescere ed avvicinare a loro. In gara riusciamo a lottare, speriamo di chiudere ancora il gap”.

Sui progressi della Mercedes nel GP Francia di F1 Hamilton ha invece dichiarato: “Oggi siamo arrivati più vicini che mai alla prima vittoria stagionale. Riuscivo a vedere chi mi stava davanti. Il nostro passo gara non era male, certo non forte come quello di Max ma si tratta di un buon risultato per noi. Ero arrivato qui sperando di essere più vicino e spero che la prossima pista si adatti meglio alla nostra macchina. Sicuramente ci avviamo all’Ungheria con una mentalità positiva”.

LE DICHIARAZIONI DI RUSSELL

George Russell ha invece dichiarato: “E’ stata una gara dura, ho sudato veramente tanto e sono molto stanco. Avevamo un buon ritmo, anche se dopo la ripartenza dalla Virtual ho faticato a scaldare le gomme. Ho passato Perez ma lui mi è stato dietro fino alla fine. E’ stata una gran battaglia e sono contento di aver chiuso terzo”.

Sul contatto con Perez, il, giovane britannico della Mercedes ha dichiarato: “Avevo un buon passo e quando Sainz ci ha superato ho avuto l’opportunità di lottare con Perez, ho visto che stava soffrendo. Alla chicane secondo me è stato evidente quello che è successo, io ero all’interno e lui non mi ha lasciato spazio. Le regole sono chiare. Comunque ho continuato a spingere e sono riuscito a regalare alla Mercedes il podio, il che è fantastico perché c’è anche Lewis con me”.

Julian D’Agata