La quarta posizione della classifica costruttori è un duello tra McLaren e Alpine, con la scuderia francese che, grazie al piazzamento dei suoi piloti nel GP in Francia, si porta avanti di 4 punti.

Alpine in gran forma in Francia

BWT Alpine si è impadronita del quarto posto nel Campionato Costruttori, dopo aver piazzato nella gara francese entrambe le monoposto in zona punti e tenendo alle proprie spalle i due piloti McLaren. Obiettivo raggiunto per la scuderia di casa grazie al sesto e ottavo posto ottenuti rispettivamente da Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Nonostante i dubbi della vigilia dovuti al rendimento non ottimale su giro secco, l’Alpine è scesa in pista con un buon ritmo. I piloti hanno ben gestito la gara: lo spagnolo ha fatto un ottimo lavoro per avere la meglio su Lando Norris alla partenza, mentre il francese, con pazienza e giuste scelte per recuperare il vantaggio acquisito in pista dopo la penalità, ha superato la McLaren di Daniel Ricciardo. Quello che ora serve è mantenere un buon livello di costanza per il resto dell’anno, così che resti davanti alla McLaren.

“La sfortuna probabilmente mi ha danneggiato molto in termini di punti, ma in ogni gara normale sono tra i primi sei e i primi sette, quindi speriamo di poter mantenere questa costanza per la seconda parte dell’anno“, ha detto Fernando Alonso, che poi ha aggiunto sulla lotta costruttori: “Le McLaren sono state molto veloci questo fine settimana e lo saranno per tutta la stagione, quindi la lotta sarà fino all’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi, credo, per il Campionato Costruttori“.

Una lotta che prosegue di gara in gara, continuando “ad apportare modifiche all’auto con lo stesso ritmo e fare bei weekend di gara per il resto della stagione”.

McLaren, domenica da rivedere

Un altro sforzo prima della pausa estiva dovrà farlo anche McLaren. Il pacchetto di aggiornamenti introdotto in Francia ha fatto fare alla scuderia inglese un passo avanti in termini di prestazioni, ma ciò non basta. Andrea Seidl ha dichiarato: “Abbiamo molti dati da analizzare nei prossimi giorni, per vedere come estrarre maggiori prestazioni dalla nostra MCL36 aggiornata, prima di tornare in pista, tra cinque giorni, all’Hungaroring.”

McLaren è attualmente più forte in assetto da qualifica che nei long run. Il rendimento del sabato, infatti, aveva portato forse troppo ottimismo nel team. Ciò che conta è la prestazione della domenica, e su questo Alpine è più avanti tanto da renderla più veloce e stabile in gara. Norris dichiara in merito: “Le Alpine sono e sono state per tutta la stagione molto più veloci di noi. Hanno solo commesso molti più errori nel corso della stagione, mentre noi abbiamo fatto un ottimo lavoro su molte cose per essere davanti. Quindi, ora che siamo dietro di loro, è più realistico, e dove meritiamo di essere con la macchina”. Le nuove gomme e il basso livello di carburante nascondono molti problemi, mentre non appena passano al carburante alto e alle gomme vecchie riemergono.

Secondo Lando Norris il risultato acquisito nel GP di Francia da McLaren non è una sorpresa, a dimostrazione della consapevolezza dei propri mezzi. A questo, però, il pilota inglese aggiunge: “Gli aggiornamenti hanno portato dei miglioramenti, altrimenti saremmo stati ancora più lenti e in una posizione peggiore, e lavoreremo nel corso del prossimo evento per assicurarci che siano pienamente ottimizzati.”

Daniel Ricciardo, reduce dal nono posto, si è così espresso sulla sua gara: “Avevo un po’ di ritmo all’inizio dello stint e ho cercato di ottenere di più, ma poi è calato un po’ troppo rapidamente e quindi ho decisamente faticato da metà stint in poi e non avevo il ritmo per correre con le Alpine e Lando. Ho sentito di aver fatto il meglio che potevo, ma non è abbastanza per rendermi felice.”

Basta sorprese

Felicità che verrà ottenuta grazie alle continue migliorie della vettura, senza clamorose sorprese, come quella trovata da Norris a fine gara. L’inglese aveva appunto notato un pezzo aerodinamico nella zona del sidepod destro. Il team ha confermato che è stato raccolto nelle fasi finali e non ha avuto alcun impatto sulla sua gara.

In Ungheria l’andamento in qualifica può essere utile in vista della gara, McLaren potrebbe essere favorita. I punti, però, si assegnano la domenica. Questo weekend sarà quindi l’occasione per Alpine di essere costante e per McLaren di migliorare ulteriormente la vettura rendendo il duello ravvicinato anche in pista.

Anna Botton