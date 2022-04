Lavoro differente per le squadre durante la FP2 del Gran Premio dell’Emilia Romagna, quarto appuntamento del Mondiale F1 2022. Il britannico George Russell (Mercedes) è stato il migliore in 1:19.457 con solo 81 millesimi di scarto sul messicano Sergio Perez (Red Bull) e 283 sul monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Quarta posizione per il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton sulla seconda delle Mercedes, mentre dobbiamo scendere al sesto posto per trovare l’iberico Carlos Sainz. Il #55 del gruppo è pronto per rifarsi dopo l’incidente di ieri alla ‘Rivazza 2’.

Da segnalare i problemi per le due McLaren e per l’Alfa Romeo di Valteri Bottas. Le tre auto sono attese nella Top10 sulla griglia di partenza della Sprint Race che scatterà questo pomeriggio alle 16.30.

La Cronaca Live

Luca Pellegrini