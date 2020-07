Dopo un emozionante GP d’Austria, la Formula Uno resta sui saliscendi del Red Bull Ring per affrontare il primo Gran Premio della Stiria, regione in cui è situata la pista. Si tratta del primo dei doppi appuntamenti decisi dalla Federazione per recuperare i GP saltati a causa del Covid-19.

Si riparte da una certezza: la Mercedes è ancora una volta la vettura da battere. L’unico punto di domanda per le vetture di Brackley sarà l’affidabilità, come peraltro lo sarà per tutti gli altri team. Le alte temperature fatte registrare la scorsa domenica hanno creato non pochi problemi ai piloti e si sono registrati nove ritiri sulla pista della Stiria, cosa che non si vedeva ormai da parecchi anni in F1.

Tutti gli addetti ai lavori e i tifosi si aspettano la reazione da parte della Red Bull. Il doppio ritiro della scorsa settimana sulla pista di casa è un’onta che deve necessariamente essere cancellata con una prestazione quantomeno brillante, soprattutto dopo i proclami fatti nei giorni passati da Christian Horner e Max Verstappen. La RB16 ha mostrato una buona prestazione in pista, ma ha peccato tremendamente sull’affidabilità; Alex Albon ha mostrato di avere grinta e passo per stare con i primi, ora un po’ di fortuna non guasterebbe.

Da parte della Ferrari tutti si aspettano un netto miglioramento: quella vista nel primo appuntamento austriaco è troppo brutta per essere vera. A fronte di un Charles Leclerc fenomenale, bisogna attendersi una reazione da Sebastian Vettel, alle prese con un setup non ideale. Vedremo, inoltre, se le McLaren e le Racing Point si confermeranno in grado di stare a lottare con i top team.

Gli spunti non mancano, il Gran Premio di Stiria promette di essere spettacolare almeno quanto il suo “predecessore”; il meteo, inoltre, potrebbe metterci lo zampino, vista la pioggia al momento prevista per il weekend prossimo!

Dati

ANNO DI COSTRUZIONE: 1969

LUNGHEZZA: 4.318 km

CURVE: 10

GIRI: 71

DISTANZA DI GARA: 306.452 km

Gli orari del GP di Stiria in TV e sul web

Venerdì 10 luglio

PL1: 11.00-12.30 diretta Sky Sport F1 HD / Cronaca web su Twitter @Livegpit

PL2: 15.00-16.30 diretta Sky Sport F1 HD / Cronaca web su Twitter @Livegpit

Sabato 11 luglio

PL3: 12.00-13.00 diretta Sky Sport F1 HD / Cronaca web su Twitter @Livegpit

Q: 15.00-16.00 diretta Sly Sport F1 HD/ Differita TV8 ore 18.00/ Cronaca web su Twitter @Livegpit

Domenica 12 luglio

Gran Premio: 15.10-17.10 diretta Sky Sport F1 HD/ Differita TV8 ore 18.00/ Cronaca web su Twitter @Livegpit

Orari GP Stiria su Radio Live GP

Sabato 11 luglio

Diretta qualifiche dalle 14.50

Domenica 12 luglio

Diretta gara dalle 15.00

Nicola Saglia