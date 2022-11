Mercedes suona la carica in Brasile nel sabato dell’ultima Sprint Race del 2022 in F1: George Russell conquista la vittoria e la pole position per domani, Lewis Hamilton rimonta da ottavo a terzo e, con la penalità a Sainz, sarà in prima fila con il compagno di squadra.

Nelle ultime gare la Mercedes ha messo in mostra una crescita importante a livello prestazionale che gli sta permettendo di mettere nel mirino la Ferrari per il secondo posto tra i Costruttori. Un miglioramento che è sfociato nella vittoria netta di oggi nella Sprint Race con George Russell, capace di recuperare su un Verstappen in difficoltà con le medie, e con il recupero da ottavo a terzo di Lewis Hamilton. Lo scenario perfetto per le Frecce d’Argento, che domani monopolizzeranno la prima fila per la prima volta da Jeddah 2021.

RUSSELL: “PRIMA FILA IMPENSABILE”

Scattato dalla terza posizione, l’inglese ci ha messo pochi giri per liquidare la pratica Magnussen, iniziando a pressare Verstappen ingaggiando un grande duello con lui. Al quindicesimo giro, Russell ha poi superato l’olandese della Red Bull, in crisi di gomme, involandosi verso la vittoria e la pole position per domani. “Non ci aspettavamo di avere così tanto passo. Questo però dimostra il duro lavoro che ci stanno mettendo tutti e quanto siamo cresciuti noi come team nelle ultime 3 gare”, ha detto Russell a caldo subito dopo il traguardo. “Da Austin la macchina sta andando alla grande, non so come sarebbe andata se Max avesse montato le soft, ma trovarmi qui è bellissimo. È stato davvero difficile perché è una gara sprint e devi gestire i rischi, anche se puntavo alla vittoria non volevo esagerare. Alla fine ho cercato di cogliere l’occasione e al terzo tentativo ci siamo riusciti”.

Russell non ha nascosto un filo di ottimismo in vista di domani, sottolineando ulteriormente i progressi fatti dal team tenendo in considerazione che a Imola, nella prima sprint, Russell chiuse ottavo e Hamilton ai margini della top-10: “Credere che siamo entrambi in prima fila è impensabile, Lewis ha fatto un grande lavoro risalendo dall’ottavo posto. Sarà una bella lotta, sicuramente Max domani volerà e recupererà partendo da dietro, però con la posizione in cui ci troviamo possiamo puntare sulla strategia e, magari, alla vittoria”.

HAMILTON PUNTA LA VITTORIA

Come nel 2021, per Lewis Hamilton la gara Sprint di San Paolo è stata caratterizzata da un’altra grande rimonta. Costretto a partire dall’ottavo posto a causa della non eccezionale qualifica pazza di ieri, l’inglese ha messo in mostra un ottimo ritmo che gli ha permesso di chiudere terzo. Per effetto della penalità di Sainz per il cambio dell’ICE, Hamilton chiuderà una prima fila tutta Mercedes. Risultato confermato dopo l’investigazione, che non ha portato a penalità, per una possibile infrazione nella procedura di partenza.

Per Hamilton ci sono solo aspetti positivi da considerare nella sua seconda gara di casa. “Finora è stato un weekend incredibile, ieri è stata una giornata difficile. Sono partito dall’ottavo posto e ho rimontato lentamente. Devo anche fare le congratulazioni a George”, ha detto. “Questa vittoria è dedicata a tutte le persone in fabbrica e tutte quelle che sono qui e hanno lavorato duramente quest’anno. Un risultato fantastico, saremo entrambi in prima fila domani. Dobbiamo lavorare come squadra cercando di tenere dietro gli avversari”.

L’inglese è, adesso, nella posizione per poter puntare ad una vittoria che gli permetterebbe di diventare il primo pilota nella storia della F1 a conquistare almeno una vittoria in 16 stagioni consecutive. “Partire in prima fila è un sogno per noi come team, non pensavamo di poterci arrivare quest’anno. Domani ce la metteremo tutta, senza dubbio. Speriamo di non soffrire troppo il degrado e che sia bello”, ha aggiunto. “Posso vincere, assolutamente. La macchina ha dato grandi sensazioni, non sarà semplice battere Red Bull ma partono da dietro. Non sarà neanche facile battere il mio compagno di squadra domani, George sicuramente è molto veloce. Siamo comunque in una bella posizione, ci proveremo”.

Mattia Fundarò