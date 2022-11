E’ Kevin Magnussen ad aggiudicarsi una straordinaria e storica pole position nelle qualifiche del GP Brasile di F1. Il danese della Haas ha sorpreso tutti prendendosi la prima partenza al palo della carriera per lui e per la squadra, anche grazie al team che lo ha mandato in pista nel momento giusto.

UNA POLE MERITATA

Se lo avessimo detto prima probabilmente non ci avrebbe creduto nessuno ma è Kevin Magnussen a prendersi la pole position nel GP Brasile di F1. Il danese della Haas, al 140esimo Gran Premio della carriera ottiene un risultato straordinario e contro ogni pronostico considerato le prestazioni del team americano finora. Magnussen è stato in grado di tirare fuori un giro strepitoso con le gomme soft fermando il cronometro in 1:11.674 quando la pista era ancora in condizioni quasi di asciutto.

Un risultato meritato considerato che il danese è riuscito ad ottenere il suo tempo in condizioni veramente difficili ed in una pista che è passata dall’essere bagnata all’asciutto nel giro di pochi minuti. Un ringraziamento speciale sicuramente va anche a George Russell, che ha mandato la sua Mercedes nella ghiaia quando mancavano soltanto otto minuti alla fine del Q3. Inevitabile bandiera rossa e qualifica del GP Brasile di F1 congelata, che ha permesso a Kevin Magnussen di rimanere in cima alla classifica dei tempi fino alla bandiera verde, momento in cui la pioggia si è nuovamente abbattuta sul circuito di Interlagos.

RISULTATO STRAORDINARIO

Da li in poi non c’è stato niente da fare nemmeno per il Campione del Mondo in carica Max Verstappen che alla fine ha pagato un distacco di due decimi della Haas del danese dovendosi accontentare così della seconda posizione. Un risultato straordinario sia per la Haas che per Magnussen che ricordiamo è rientrato in F1 proprio in questa stagione per sostituire il russo Nikita Mazepin, ma di certo ne lui ne la squadra si aspettavano un risultato come quello di oggi e l’abbraccio tra il danese e Gunther Steiner al termine delle qualifiche la dice lunga sul periodo nero che entrambi hanno dovuto attraversare in questa stagione avara di risultati. Magnussen ha però il merito di averci creduto e di aver tirato fuori un gran giro, considerato che anche altri piloti erano scesi in pista nello stesso momento e nelle stesse condizioni.

LE DICHIARAZIONI DI MAGNUSSEN

Al termine delle qualifiche del GP Brasile di F1 un incredulo Kevin Magnussen ha dichiarato: “Non so cosa dire. La squadra mi ha messo in pista esattamente al momento giusto. Siamo stati i primi a uscire dai box, e abbiamo fatto un giro abbastanza buono. La pole è un risultato incredibile. Grazie a Gene Haas, Guenther e tutto il team per questa opportunità. Sono tornato in questa stagione dopo un anno ed è stato semplicemente un viaggio fantastico. Quindi grazie a tutti”.

Julian D’Agata