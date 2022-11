La consueta conferenza stampa che anticipa il penultimo appuntamento stagionale è andata in scena a San Paolo, con svariati temi sul piatto in vista del week-end sul circuito di Interlagos. Assenza dell’ultim’ora per Lando Norris: il pilota McLaren è infatti alle prese con un’intossicazione alimentare, al punto che il team di Woking ha messo in pre-allarme il potenziale sostituto Nick De Vries.

GASLY A RISCHIO SQUALIFICA

Tra gli argomenti più scottanti alla vigilia della gara brasiliana, la situazione che vede coinvolto Pierre Gasly. Il francese dell’Alpha Tauri, prossimo ad accasarsi in Alpine a partire dalla prossima stagione, si trova infatti alle prese con la “scomoda” situazione che lo vede a rischio squalifica, avendo accumulato finora ben dieci punti di penalità sulla propria licenza. Una vera e propria spada di Damocle che penderà sul capo del pilota di Rouen almeno per il primo terzo del prossimo campionato, quando inizieranno ad essere decurtati i punti per scadenza naturale.

Nel frattempo, Gasly dovrà stare attento a non incorrere in ulteriori sanzioni per non raggiungere il limite di dodici punti che comporterebbe l’esclusione da un week-end di gara: “Trovo che questa situazione sia imbarazzante. Non penso di essere un pilota pericoloso, e non vorrei ritrovarmi l’anno prossimo nella situazione di dover saltare una gara per questo motivo. Ne stiamo parlando con la FIA e mi auguro che si trovi presto una soluzione, visto che l’attuale regolamento per come è scritto mi sembra particolarmente severo”.

RED BULL PUNTA ALL’ENNESIMO SUCCESSO

Presente anche il campione del mondo Max Verstappen, il quale ha tessuto le lodi dello storico tracciato paulista pur non rinunciando a tornare sull’argomento Sprint Race: “Il circuito è straordinario, e se ne avrò l’occasione di certo non rinuncerò a lottare per la vittoria. Non amo particolarmente questo format, che ci impone una gara breve in cui la necessità è quella di non dover mai rischiare troppo, sacrificando i sorpassi e lo spettacolo”. Per il compagno di squadra Sergio Perez, l’obiettivo sarà invece quello di puntare alla conquista del titolo di vice-campione: “Ci sono state alcune gare ad inizio anno che mi hanno penalizzato – ha dichiarato il messicano – e questa sarà una cosa sulla quale lavorare per il futuro. Questo mi ha impedito di lottare fino in fondo per il titolo, ma ora sono concentrato sulla necessità di chiudere la stagione al meglio”.

SAINZ: “OBIETTIVO SECONDO POSTO”

In lotta per lo stesso obiettivo si presenta anche la Ferrari nella graduatoria Costruttori, con Carlos Sainz che in conferenza ha sottolineato la necessità di attuare il massimo sforzo nelle ultime due uscite stagionali: “Il secondo posto rappresenta per noi l’assoluta priorità, dunque saremo concentrati in tale direzione. Per quanto mi riguarda, la prima parte di stagione si è rivelata più complessa del previsto, visto che ho faticato ad adattarmi alla macchina. Ma poi la situazione è progressivamente migliorata, a parte episodi sporadici come il Messico che è stata per noi una gara anomala”.

NORRIS A RISCHIO, PRONTO DE VRIES

Anche Lando Norris avrebbe dovuto fare parte della press conference, ma il malessere accusato nella giornata odierna ha costretto McLaren a “convocare” Nick De Vries. Il pilota olandese ha sistemato il sedile nel box del team britannico e sarà chiamato a sostituire il titolare qualora quest’ultimo domani non dovesse essere nelle condizioni di guidare. Norris in queste ore è sotto lo sguardo dei medici di Formula Medicine, nell’auspicio di poterlo recuperare in tempo per libere e qualifiche in programma domani.

Marco Privitera