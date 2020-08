Il GP del Belgio di Formula 1 si chiude nella stessa maniera delle qualificazioni, con una vittoria mai messa in discussione per Lewis Hamilton. L’inglese coglie il quinto successo su sette gare nel 2020, raggiungendo uno score di quattro vittorie sul tracciato di Spa-Francorchamps. Alle sue spalle Valtteri Bottas, Max Verstappen e il duo Renault, a suo agio sulle Ardenne. Ferrari fuori dai punti e dietro all’Alfa Romeo Racing di Kimi Raikkonen.

Gara risolta al pronti-via?

Alla partenza il gruppo si instrada regolarmente, con Hamilton che riesce a tenere testa su Bottas e Verstappen che cercano di sfruttare il gioco delle scie, girando davanti a Les Combes. Per le prime posizioni la gara finisce virtualmente lì, nonostante l’ingresso della safety-car per un contatto tra Giovinazzi e Russell.

La neutralizzazione determina l’unico valzer di pit-stop, dal quale i primi escono nelle posizioni in cui sono entrati. Al restart Hamilton prende il largo, mentre Bottas sembra attardarsi. Il resto della gara è completare i 44 giri: tra cali di potenza e gestione delle gomme, Hamilton taglia il traguardo in prima posizione con più di otto secondi di vantaggio su Bottas e quindici su Verstappen.

Hamilton raccoglie il quarto successo sulla pista di Spa-Francorchamps, uguagliando la statistica di Raikkonen e Clark, mettendosi alla caccia degli altri due pluri-vincitori sulle Ardenne, Schumacher e Senna.

La gara degli altri

Max Verstappen non riesce a fare meglio del terzo posto, tanto è la dimostrazione di forza e costanza del pacchetto AMG Mercedes. Dietro l’olandese si piazzano, a sorpresa, le due Renault, con Ricciardo che precede Ocon. Per un Sainz jr costretto a guardare la gara dai box (per problemi alla PU), abbiamo un Norris che guadagna la settima posizione, davanti ad un incredibile Gasly in ottava piazza.

Prestazione deludente per le Racing Point (nona e decima), mentre per la Ferrari è uno dei giorni peggiori, dal punto di vista della prestazione, nella storia. Le motorizzate Ferrari chiudono mestamente la classifica del Gran Premio, con Sebastian Vettel (13°) e Charles Leclerc (14°) dietro addirittura all’Alfa Romeo Racing di Kimi Raikkonen. Ci sarà da lavorare, in quel di Maranello.

Nel Campionato Piloti Hamilton si invola a +47 nei confronti di Verstappen, mentre Bottas si riavvicina all’olandese. Nel Campionato Costruttori la Renault va ad insidiare da vicino il quinto posto della Ferrari.

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 157 2 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 110 3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 107 4 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 48 5 Charles Leclerc MON FERRARI 45 6 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 45 7 Lance Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 42 8 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 33 9 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 33 10 Esteban Ocon FRA RENAULT 26 11 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 23 12 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 18 13 Sebastian Vettel GER FERRARI 16 14 Nico Hulkenberg GER RACING POINT BWT MERCEDES 6 15 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 2 16 Daniil Kvyat RUS ALPHATAURI HONDA 2 17 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 1 1 MERCEDES 264 2 RED BULL RACING HONDA 158 3 MCLAREN RENAULT 68 4 RACING POINT BWT MERCEDES 66 5 FERRARI 61 6 RENAULT 59 7 ALPHATAURI HONDA 20 8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 2 9 HAAS FERRARI 1

Leggi anche: F1 | GP BELGIO, LA CRONACA LIVE

Luca Colombo