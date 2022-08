E’ di Sergio Perez la migliore prestazione nell’ultima sessione di prove libere a Spa-Francorchamps. Il messicano della Red Bull ha colto il miglior tempo della sessione proprio nel finale, precedendo di 137 millesimi il compagno di squadra Max Verstappen e la prima delle due Ferrari, quella di Carlos Sainz, distante però sette decimi dalla vetta.

Dopo aver faticato nelle libere di ieri, per Perez quella di oggi potrebbe essere un ottima giornata. Il messicano, autore del miglior tempo della sessione proprio nel finale, nelle qualifiche di oggi potrebbe sfruttare l’arretramento di Verstappen e Leclerc per conquistare la pole position, viste anche le difficoltà della Ferrari che, come ieri, non è parsa così brillante come ci si aspettava.

FERRARI SOTTOTONO

Terzo tempo per Sainz e addirittura settimo per Leclerc, con quest’ultimo distante più di un secondo dalla Red Bull. Ma a preoccupare in casa Ferrari è la difficoltà a mandare in temperatura le gomme, problematica che nella gara di domani non potrà essere trascurata.

BENE NORRIS E ALONSO

Dietro la rossa dello spagnolo, un buon Lando Norris ha confermato quanto di buono aveva fatto vedere ieri, con l’inglese (che sarà anche lui retrocesso) davanti all’Alpine di Fernando Alonso e alla Mercedes di George Russell.

DIFFICOLTA’ HAMILTON

Dietro Leclerc, come detto solo 7° e autore di un innocuo testacoda nel finale di sessione, troviamo un Sebastian Vettel in ripresa rispetto alla scialba prestazione di ieri, così come Esteban Ocon (9°) e Pierre Gasly che chiudono la Top 10. Chi è sembrato piuttosto in difficoltà è stato Lewis Hamilton, solo 12°, e preceduto dalla McLaren di Daniel Ricciardo.

BENE LA WILLIAMS

Sessione positiva anche per la Williams che ha piazzato Nicholas Latifi in P13 e Alexander Albon in P14, con immediatamente dietro Valtteri Bottas e, soprattutto, Lance Stroll in netta difficoltà rispetto alle ottime prestazione fatte vedere nel venerdì di Spa. Chiudono lo schieramento Kevin Magnussen (17°), Yuki Tsunoda (18°), Guanyu Zhou (19°) e Mick Schumacher (20°).

Prossimo appuntamento alle ore 16 con le qualifiche del GP Belgio, che potrete seguire tramite il nostro commento live sulla pagina Facebook, e sui canali Youtube e Twich.

Vincenzo Buonpane