Dopo le FP1 monopolizzate dalla Ferrari, a fare la voce grossa nel pomeriggio di Spa-Franchorchamps è stato Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, che come Leclerc partirà dal fondo dello schieramento, si è imposto con il crono di 1:45.507 davanti proprio al monegasco e a Lando Norris con la McLaren.

Un pomeriggio dominato da Verstappen che sia in configurazione qualifica, sia in configurazione gara è stato l’autentico dominatore della seconda sessione di libere, rifilando ben otto decimi ad una Ferrari in difficoltà a mandare in temperatura le gomme a causa delle basse temperature del tracciato belga, soprattutto nella sessione odierna.

SUPER STROLL

Dietro i due contendenti al titolo, un ottimo Lando Norris ha agguantato la terza piazza davanti alla sorpresa di giornata rappresentata da Lance Stroll, che dopo la P5 della prima sessione, si è addirittura migliorato terminando in 4a posizione.

INDIETRO PEREZ

Sessione interlocutoria per Carlos Sainz, 5°, autore di un giro non perfetto nel suo tentativo di qualifica ma decisamente meglio nel long run, così come Leclerc. Dietro lo spagnolo della Ferrari, Lewis Hamilton (6°) ha preceduto Fernando Alonso (7°) e George Russell (8°), con Daniel Ricciardo (9°) e Sergio Perez a chiudere la Top 10, con il messicano della Red Bull autore fin qui di un weekend piuttosto sottotono.

BENE ALBON

Ottima P11 per Alexander Albon anche in vista delle qualifiche di domani viste le numerose penalizzazioni che scombineranno lo schieramento di partenza, davanti all’Alfa Romeo di Guanyu Zhou e alla coppia Alpha Tauri con Yuki Tsunoda (13°) davanti a Pierre Gasly (14°) che nelle FP1 aveva ceduto il proprio volante a Liam Lawson.

ATTARDATE LE HAAS

Scorrendo la classifica troviamo in P15 Sebastian Vettel, piuttosto in difficoltà rispetto al compagno di squadra, davanti ad Esteban Ocon (16°) e alle prima delle due Haas, quella di Kevin Magnussen (17°) che precede Valtteri Bottas, con Mick Schumacher (19°) e Nicholas Latifi (20°) a chiudere lo schieramento.

QUALIFICHE SCOMBINATE

Con, per ora, le penalità di Verstappen, Leclerc, Norris, Schumacher, Ocon e Bottas grande significato assumono le qualifiche di domani con la lotta che sarà divisa tra chi lotterà per la pole e chi, tra coloro che saranno arretrati, lotterà per partire il più avanti possibile.

Il prossimo appuntamento è ora previsto per le 13:00 di domani, quando scatterà la terza e ultima sessione di libere, che precederanno le qualifiche delle ore 16:00.

Vincenzo Buonpane