E’ ancora Fernando Alonso a chiudere in testa le libere 3 precedendo le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Per l’asturiano dell’Aston Martin un buon viatico in vista delle qualifiche che scatteranno questo pomeriggio alle 16 italiane.

FERNANDO AL TOP

Quello che sembrava potesse essere un bluff sta diventando una certezza sessione dopo sessione. Dopo aver ottenuto la migliore prestazione nelle FP2 di ieri (quelle che più si avvicinano alle condizioni di pista delle qualifiche, Fernando Alonso si è ripetuto anche nell’ultima ora a disposizione dei team prima della sessione che più conta. 1:32.340 il crono del nativo di Oviedo, di soli 5 millesimi più veloce della Red Bull di Max Verstappen che, nella prima parte, si è concentrato su un lavoro su gomma dura in simulazione gara. Dietro di loro Sergio Perez, a +0.106, ha confermato una volta di più come la Red Bull sia la macchina da battere.

PACCHETTO DI MISCHIA

Ma dietro i battistrada i distacchi sono contenutissimi, con altri tre piloti racchiusi in meno di 4 decimi dal leader. Dietro il messicano troviamo, infatti, la Mercedes di Lewis Hamilton a soli 215 millesimi dalla vetta, poi a seguire Charles Leclerc e George Russell. Per trovare l’altra Ferrari dobbiamo scendere in P8 con Sainz autore di un giro non perfetto nella sua simulazione gara e preceduto dall’Aston Martin del convalescente Lance Stroll. Chiudono la top 10 un ottimo Oscar Piastri che, dopo le difficoltà mostrate ieri, porta la sua McLaren in P9 davanti alla prima delle due Alpine di Pierre Gasly.

LOTTA NEL MIDFIELD

Ma la lotta, oltre che nelle parti alte, è puttosto serrata anche nel centro gruppo, con ben cinque piloti racchiusi in poco più di tre decimi, il che lascia presagire una battaglia per la l’ingresso in Q3 davvero tirata e al limite. Dietro Gasly, infatti, il gruppo è guidato da Esteban Ocon che ha preceduto Guanyu Zhou, Lando Norris e le due Haas di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg.

IN DIFFICOLTA’ DE VRIES

Nessuna sorpresa, invece, nel fondo dello schieramento, con le due Williams e le due Alpha Tauri che hanno confermato le prestazioni di ieri, con Nick De Vries che ha chiuso in ultima posizione la sua sessione.

L'appuntamento con le qualifiche è per le 16 ora italiana.

Vincenzo Buonpane