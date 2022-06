Tutto è pronto sul circuito di Baku per le qualifiche del GP Azerbaijan! Un nuovo capitolo della sfida mondiale tra Red Bull e Ferrari sta per andare in scena, dopo che le tre sessioni di prove libere hanno visto alternarsi al comando Sergio Perez e Charles Leclerc. Seguite con noi minuto per minuto l’intera sessione, per non perdervi un solo istante del confronto che determinerà la griglia di partenza della gara di domani.

Marco Privitera