Max Verstappen ha vinto la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, 11mo atto del GP d’Austria. Il campione del mondo si conferma l’uomo da battere completando i 23 passaggi previsti davanti alle due Ferrari con Charles Leclerc che ha saputo primeggiare sul teammate Carlos Sainz.

Lo spagnolo ed il monegasco non si sono risparmiati nelle prime battute di gara. Le due Rosse si sono contese il secondo posto assoluto, una piazza che è finita nelle mani del #16 del gruppo. L’ex campione di FIA F2 ha concluso avanti all’iberico, pronto a rifarsi nella giornata di domani. Quarta piazza per il britannico George Russell (Mercedes), quinto per il messicano Sergio Perez (Red Bull) che dal 13mo posto ha compiuto una bella rimonta.

La cronaca live della Sprint Race

Luca Pellegrini