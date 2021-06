Non c’è un attimo di pausa per il Mondiale di Formula 1 più bello degli ultimi anni! Il Gran Premio d’Austria sarà il protagonista del prossimo weekend, ancora una volta sul tracciato di Spielberg, il Red Bull Ring.

Doppia sfida tra le colline della Stiria

Le difficoltà dovute alla pandemia hanno modificato imposto importanti modifiche al calendario 2021. Per questo motivo, dopo la rinuncia del Canada e lo slittamento a ottobre della Turchia, il piccolo tracciato austriaco ha dovuto organizzare due eventi di seguito, format peraltro già sperimentato con successo la passata stagione.

Senza dubbio, l’argomento chiave del weekend sarà il duello tra Verstappen e Hamilton. La prestazione messa in mostra dall’olandese domenica scorsa lascia spazio a poche speranze per il pilota di Stevenage e il suo team. Un ruolo fondamentale potrebbe però giocarlo il meteo: la pioggia potrebbe infatti sparigliare le carte in tavola.

La lotta per il terzo posto

C’è grande curiosità anche in vista della battaglia per il terzo posto. Legata a ciò, sarà da valutare con attenzione la prestazione della Ferrari. Dopo la debacle assoluta del Paul Ricard, entrambe le macchine sono finite in top ten nella prima sfida in Austria, non senza rimpianti, almeno da parte di Leclerc. Il risultato è stato accolto dal team con grande entusiasmo, anche se la realtà è che entrambi i piloti hanno chiuso doppiati dai leader.

Le vetture rosse dovranno però battere una McLaren che sembra essere veramente in palla, soprattutto con Lando Norris. Anche Alpha Tauri sarà sicuramente della partita, così come Fernando Alonso, sempre più a suo agio con l’Alpine.

Appuntamento dunque a domenica, con un occhio al meteo e uno ai risultati della pista!

ANNO DI COSTRUZIONE: 1969

LUNGHEZZA: 4.318 km

CURVE: 10

GIRI: 71

DISTANZA DI GARA: 306.452 km

Gli orari del GP d’Austria in TV e sul web

Venerdì 2 luglio

PL1: 11.30-12.30 diretta Sky Sport F1 HD / Cronaca web su Twitter @Livegpit

PL2: 15.00-16.00 diretta Sky Sport F1 HD / Cronaca web su Twitter @Livegpit

Sabato 3 luglio

PL3: 12.00-13.00 diretta Sky Sport F1 HD / Cronaca web su Twitter @Livegpit

Q: 15.00-16.00 diretta Sly Sport F1 HD/ Differita TV8 ore 18.00/ Cronaca web su Twitter @Livegpit

Domenica 4 luglio

Gran Premio: 15.00-17.00 diretta Sky Sport F1 HD/ Differita TV8 ore 18.00/ Cronaca web su Twitter @Livegpit

ORARI DIRETTE LIVEGP

Sabato 3 luglio – Diretta qualifiche dalle 14:45

Domenica 4 luglio – Diretta gara dalle 14:45

