Chi conquisterà la pole-position al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Australia 2023? Ci sarà da divertirsi quest’oggi in quel di Melbourne, una sessione da non perdere in vista del terzo appuntamento del Mondiale F1 2023.

Red Bull parte da favorita con l’olandese Max Verstappen, campione del mondo in carica che dovrà vedersela con il teammate Sergio Perez. Attenzione oltre al messicano anche allo spagnolo Fernando Alonso, nuovamente molto competitivo con Aston Martin.