Lando Norris ha conquistato il giro veloce al termine della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia 2022. Il britannico di McLaren ha fermato il cronometro in 1:19.117 precedendo di 132 millesimi la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Tutto resta molto incerto in vista delle qualifiche, Red Bull risponde infatti presente con il messicano Sergio Perez. Terza piazza per il #11 del gruppo davanti a Fernando Alonso (Alpine) ed all’iberico Carlos Sainz (Ferrari). Completa in sesta posizione il padrone di casa Daniel Ricciardo (McLaren), abile a primeggiare sull’olandese Max Verstappen (Red Bull) che oggi ha commesso vari errori.

Si avvicinano le due Mercedes, mentre continuano i tantissimi problemi per le due Aston Martin. Il tedesco Sebastian Vettel ed il canadese Lance Stoll sono infatti finiti a muro non riuscendo a concludere il lavoro previsto.

LA CRONACA LIVE

Tutto è pronto per la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia. Dopo due anni l’Albert Park torna protagonista con un impianto completamente riconfigurato con il chiaro intento di regalare delle competizioni più spettacolari.

Il circuito cittadino di Melbourne regalerà sicuramente emozioni con la Ferrari che parte favorita per inseguire un nuovo successo. L’obiettivo è quello di bissare quanto fatto in Bahirain, una missione non impossibile contro la Red Bull del messicano Sergio Perez e dell’olandese Max Verstappen.

Ultimi giri per tutti prima delle qualifiche questa mattina. I piloti prendono le misure per il giro perfetto in vista di un turno molto importante. Sulla carta la pista australiana dovrebbe garantire più sorpassi, una situazione tutta da verificare.