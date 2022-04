E’ la Ferrari di Charles Leclerc a prendersi la vittoria nel GP Australia di F1. Il monegasco è stato autore di una gara perfetta, dominata dal primo all’ultimo giro. Seconda posizione per la Red Bull di Sergio Perez, seguito da George Russell che oggi conquista il suo secondo podio in carriera. Problemi invece per l’altra Red Bull di Max Verstappen, costretto al ritiro per problemi idraulici sulla sua RB18. Restate sintonizzati sulle pagine di LiveGP per tutti gli approfondimenti da Melbourne, di seguito la classifica completa:

LA CRONACA LIVE

Tutto pronto per il terzo appuntamento stagionale del Mondiale di F1 in diretta dall’Albert Park di Melbourne. A partire dalla pole position questa volta sarà la Ferrari di Charles Leclerc, che si troverà al suo fianco un agguerrito Max Verstappen. In seconda fila troviamo invece l’altra Red Bull di Sergio Perez e la sorpresa McLaren con Lando Norris. Riuscirà la Ferrari a portare a casa un’altra vittoria o sarà di nuovo la Red Bull a salire sul gradino più alto del podio? Scopritelo seguendo la cronaca live del GP Australia curata dalla nostra Redazione Auto.

Julian D’Agata