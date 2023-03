Qualifica a due facce quella disputata dai piloti McLaren a Jeddah. Se da un lato abbiamo visto un ottimo Oscar Piastri che si è classificato in Q3, lo stesso non si può dire del suo compagno di Scuderia Lando Norris. Il britannico, infatti, si è qualificato 19esimo in seguito ad un errore in Q1.

Ottimo Piastri: un regalo per lui e McLaren

Dopo un weekend disastroso in Bahrain condito dal ritiro, Piastri a Jeddah è protagonista di un’ottima qualifica. Il rookie australiano, a suo agio con la vettura, è riuscito a portare la MCL60 in Q3. Nel venerdì di prove libere era già emerso un buon passo gara, ma con qualche difficoltà ancora nel giro secco. Grazie al lavoro notturno nel box McLaren, è stato trovato un buon setup sulla monoposto che ha permesso al team di Woking di avvicinarsi alle scuderie da zona punti. Oscar ha così disputato una qualifica perfetta considerando comunque il livello non ancora ottimale della monoposto.

Una sorpresa quindi la nona posizione conquistata pensando alla vettura, ma Piastri è un pilota di talento e oggi l’ha dimostrato mantenendo buoni tempi di settore e rimanendo in contatto con i piloti più veloci. Queste le parole di Oscar Piastri al termine della qualifica: “Sono molto contento, mi pare di aver guidato bene. Non ci aspettavamo il Q3, e la possibilità di farlo e concretizzarlo è entusiasmante!“. Ora arriva la prova del nove: in gara dovrà ottenere una buona prestazione per acciuffare i primi punti, sia per lui che per McLaren. Ovviamente la MCL60 dovrà essere dalla sua parte e partendo ottavo, vista la penalità di Leclerc, tutto è possibile.

Disastro Norris: un errore decisivo

Se un lato del box ride, dall’altro ci si dispera. Lando Norris ha infatti sprecato una grande occasione, vedendo anche il risultato del suo compagno di scuderia. “Ho fatto un errore, l’ho giudicato male e ho sbattuto contro il muro“. Così Norris al termine della sessione. È solo la seconda volta nella sua carriera in F1 che il britannico esce in Q1, a dimostrazione del fatto di quanto sia sempre uno dei piloti più veloci e talentuosi in griglia. Ed in una pista che non perdona è arrivato l’errore inatteso all’ultima curva, che gli costa una gara in rimonta. La speranza sarà quindi tutta riposta in facili sorpassi e possibili safety car.

Anna Botton