Sul nuovo tracciato di Jeddah, in Arabia Saudita, va in scena il penultimo atto della sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen per la conquista del titolo 2021 di Formula 1. Ma per l’olandese non sarà facile difendere gli 8 punti di vantaggio sul rivale della Mercedes che, oltre che a partire dalla pole position, avrà al suo fianco il compagno di scuderia Valtteri Bottas. Seguite con noi tutte le fasi del GP d’Arabia Saudita con il nostro commento LIVE!

Vincenzo Buonpane