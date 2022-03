Mancano pochi minuti al via della FP3 del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo atto del Mondiale F1 2022. I piloti sono pronti per scendere in pista nonostante una lunghissima riunione nella serata di ieri dopo l’attacco missilistico avvenuto a 20km dal tracciato.

Il Presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ed il CEO della F1 Stefano Domenicali hanno confermato la manifestazione, rassicurati dalle autorità locali. Appuntamento quindi alle 15.00 per il via della FP3, ultimo test prima delle qualifiche. Ferrari cerca conferme dopo ieri, ma attenzione alla Red Bull che potrebbe minacciare la leadership delle Rosse.

Luca Pellegrini