Il week-end che assegnerà il titolo mondiale 2021 di Formula 1 è finalmente scattato ad Abu Dhabi, con Max Verstappen nei panni di leader al termine della prima sessione di prove libere. Il pilota Red Bull ha ottenuto il miglior crono in 1:25.009 sul rinnovato tracciato di Yas Marina, precedendo Bottas e un Lewis Hamilton apparso non completamente a proprio agio sulla sua Mercedes.

Il primo atto della sfida iridata è andato in scena sul circuito che sorge nell’isola di Yas, con uno scoppiettante botta e risposta tra i due contendenti al titolo che ha caratterizzato le FP1. Max Verstappen ha iniziato nel migliore dei modi il proprio fine settimana ad Abu Dhabi, dominando la sessione e chiudendo al top al termine dei primi 60′ di libere. Sono apparsi comunque ridotti i distacchi tra Red Bull e Mercedes, con Lewis Hamilton che ha più volte risposto al rivale sino a piazzarsi a soli 33 millesimi dalla vetta, prima di vedersi annullato il crono per track limits.

RED BULL E MERCEDES VICINE

A chiudere dunque alle spalle dell’olandese volante ci ha pensato Valtteri Bottas, al proprio week-end finale in Mercedes e deciso a giocare (almeno in qualifica) un ruolo da protagonista. Il finlandese ha chiuso con un ritardo di 196 millesimi da Verstappen, precedendo per un decimo e mezzo il proprio compagno di squadra. Quarto posto per Sergio Perez ad un soffio da Hamilton, con il messicano (apparso in forma sul passo gara) che tenterà di mettersi a disposizione del proprio team-mate nella rincorsa iridata e di fornire il proprio contributo alla lotta per il titolo Costruttori.

Buona la prestazione di Tsunoda, il quale ha piazzato la sua Alpha Tauri in P5 a ridosso del quartetto di testa, precedendo l’Alpine di Alonso ed il compagno di squadra Gasly. Ottavo e nono posto per Leclerc e Sainz, con la Ferrari che è cresciuta progressivamente dopo aver effettuato dei test aerodinamici nella fase iniziale della sessione, montando vistosi rastrelli al posteriore. A chiudere la top ten Sebastian Vettel (autore di un testacoda nel finale), mentre attardate le due McLaren. Per il resto, da segnalare anche una sbavatura di Kimi Raikkonen nella nuova e rinnovata T9, mentre Jack Aitken (in pista al posto di Russell in Williams) si è tolto la soddisfazione di battere Latifi per pochi millesimi.

LE NOVITA’ ALLA PISTA

La nuova configurazione della pista sembra aver lasciato impressioni positive, convincendo soprattutto per le modifiche apportate nel secondo e nel terzo settore. Il tracciato ora appare decisamente più veloce e scorrevole, con tempi sul giro destinati a scendere di ben oltre 10″ rispetto ai crono dello scorso anno. Per quanto riguarda le gomme, tutti i piloti hanno girato prevalentemente con gomma Soft, disponibile in abbondanza e destinata ad essere la scelta privilegiata in vista delle qualifiche. Appuntamento alle 14:00 italiane per le FP2, che si svolgeranno al tramonto e quindi con differenti temperature.

Marco Privitera