Scuderia AlphaTauri ha deciso di confermare Pierre Gasly e Yuki Tsunoda per la stagione 2022 di Formula 1. La decisione di confermare entrambi i piloti arriva dopo una stagione molto positiva per il team faentino erede della Minardi.

Il pilota francese ha assunto un ruolo di leader della squadra in questa stagione, avendo già ottenuto un podio e rimanendo tra i primi 10 nella classifica piloti. Nel frattempo Yuki, che è diventato il primo pilota nipponico a segnare punti nella sua gara di debutto in Formula 1, ha raccolto la nuova sfida ed è in costante miglioramento nella sua stagione da rookie.

Concentrandosi sul resto della stagione 2021, la Scuderia AlphaTauri, che continua ad essere l’unica squadra ad aver segnato punti in ogni gara finora, si concentrerà sulla battaglia serrata per la quinta posizione in classifica.

LE PAROLE DEI PILOTI

Pierre Gasly ha commentato: “Sono molto felice di andare avanti con la Scuderia AlphaTauri per un’altra stagione in Formula 1, soprattutto dopo aver visto i progressi che abbiamo fatto come squadra da quando sono entrato per la prima volta nel 2017. Vedendo le prestazioni che abbiamo mostrato finora in questa stagione, penso che possiamo ottenere ancora tanto per il resto di questa stagione e per il prossimo anno, specialmente con le imminenti modifiche al campionato nel 2022. Sono molto entusiasta di vedere cosa possiamo realizzare nella nuova era della F1 e continuare a lavorare con la squadra nel miglior modo possibile per portarci avanti in classifica. Quest’anno stiamo avendo ottimi risultati e credo davvero che possiamo lavorare bene insieme per fare ancora meglio nel 2022“.

Yuki Tsunoda ha aggiunto: “Sono davvero entusiasta di restare con la Scuderia AlphaTauri per una seconda stagione. È un’opportunità incredibile e sono così grato al team per avermi permesso di continuare a far crescere la mia esperienza in Formula 1 con loro. Ho un ottimo rapporto con Pierre, ho imparato molto da lui già quest’anno e la sua esperienza mi ha aiutato a continuare a sviluppare le mie capacità, quindi è fantastico continuare il mio viaggio in F1 con lui. Essendomi recentemente trasferito a Faenza, mi sento molto a mio agio all’interno della squadra e non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione”.

LE PAROLE DI FRANZ TOST

Franz Tost, Team Principal della Scuderia AlphaTauri, ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare oggi che manterremo entrambi i nostri piloti qui alla Scuderia AlphaTauri per la stagione 2022. Lo sviluppo di Pierre negli anni è stato impressionante e nel suo percorso con noi è riuscito a salire su tutti e tre i gradini del podio. Partendo dal secondo posto in Brasile nel 2019, ha poi vinto il nostro Gran Premio di casa l’anno successivo a Monza e quest’anno ha già conquistato un podio con un terzo posto a Baku. Sono fiducioso che ci sarà dell’altro ed è per questo che siamo entusiasti di averlo con noi per un’altra stagione. Inoltre, sta usando la sua esperienza in F1 per aiutare Yuki nel suo sviluppo.

Quest’anno abbiamo visto che il rapporto positivo tra i due, fatto di competitività in pista e di amicizia fuori pista, si è dimostrato efficace per la squadra. Yuki è entrato a far parte della squadra come un rookie e sta continuando ad imparare ogni giorno, il feedback degli ingegneri mostra che sta assorbendo tutte le informazioni che gli sono state date e sta migliorando. Da principiante, Yuki è solo all’inizio di questo viaggio, quindi è un bene che possa continuare ciò che abbiamo iniziato insieme. È fantastico per noi assicurarci la nostra line-up di piloti così presto nella stagione, quindi ora possiamo concentrarci sulla stagione in corso”.

