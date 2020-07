Dopo un iniziale ritardo, la terza sessione di prove libere è stata cancellata a causa della forte pioggia che si è abbattuta sul Red Bull Ring.

In mattinata, era già stata fermata dopo 15 giri la gara di Formula 3, partita già sotto una pioggia battente che poi si è trasformata in un vero e proprio nubifragio. Nella pausa tra le due sessioni, il temporale non è diminuito d’intensità, e in pista hanno continuato a scorrere rigagnoli d’acqua pericolosissimi per la tenuta di strada delle vetture.

ANNULLATE LE FP3

Inizialmente, la sessione è stata solo ritardata, ma le tempistiche ristrette del weekend hanno poi costretto Michael Masi, Direttore di Gara, a prendere una decisione drastica ma inevitabile. Ora, il focus si sposta sulla questione qualifica; al momento, le previsioni parlano di un leggero miglioramento intorno alle 15, orario di inizio stabilito per la sessione, ma tutto resta in bilico al momento.

QUALIFICHE DOMANI MATTINA?

Nel caso non dovessero disputarsi le qualifiche, si sta lavorando per disputarle domani mattina, anche se non sarà facile a causa, anche qui, del programma molto serrato di gare di contorno all’evento. Non si dovessero disputare, verrebbero tenuti buoni i tempi delle FP2, con Max Verstappen a partire davanti a tutti. Le due Ferrari sarebbero penalizzate da questa situazione, dal momento che Leclerc si troverà a partire nono e Vettel sedicesimo.

INCOGNITA ASSETTI

Il weekend del Gran Premio di Stiria si presenta dunque tutto in salita per le Rosse, ma anche per tutti gli altri team, che hanno una sessione in meno per provare il passo gara e la qualifica. Nel caso si dovessero disputare le qualifiche, sarà interessante capire gli assetti, dal momento che per la giornata di domani è previsto sole, senza problemi legati alla pioggia.

Restiamo dunque in attesa dei miglioramenti meteo, anche se si va sempre più verso una domenica ad alta intensità per il Circus. Per restare aggiornati su tutte le info, restate sintonizzati su www.livegp.it!

Nicola Saglia