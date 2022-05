Charles Leclerc svetta nella classifica della FP1 del GP di Monaco. Il padrone di casa inizia nel migliore dei modi il fine settimana primeggiando in 1.14.513 davanti al messicano Sergio Perez (Red Bull) e Carlos Sainz (Ferrari), rispettivamente a +39 ed a +70 millesimi dalla vetta.

Inizia sin da subito la battaglia tra la casa di Maranello e gli austriaci, un duello che è destinato a proseguire per il resto del fine settimana. Quarta piazza per l’olandese Max Verstappen (Red Bull) davanti al britannico Lando Norris con la prima delle McLaren.

Il francese Pierre Gasly (AlphaTauri) e l’australiano Daniel Ricciardo inseguono la Top5, una missione che al momento non appare impossibile. Lontane le due Mercedes che faticano a trovare il ritmo tra le stradine del Principato. Ottavo crono per il britannico George Russell davanti al tedesco Sebastian Vettel (Aston Martin) ed all’inglese Lewis Hamilton che nel cuore della sessione ha sfiorato le barriere al ‘Tabaccaio’.

Tanti passaggi per tutti i protagonisti che hanno preso le misure con il tortuoso tracciato del Principato, il più corto dell’intero calendario. Ottimi segnali in ogni caso da Ferrari e Red Bull insieme a McLaren che sembra ritrovata dopo un fine settimana difficile in quel di Barcellona (Spagna).

Da segnalare una bandiera rossa dopo pochi minuti dal via della sessione per dei problemi all’MGU-H per l’Haas del tedesco Mick Schumacher. Quest’ultimo è rimasto fermo con la propria monoposto all’ingresso della strettissima pit lane del tracciato monegasco costringendo direzione gara ad interrompere il turno.

Luca Pellegrini