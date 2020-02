La prima scuderia di F1 a togliere i veli sulla monoposto 2020 è stata la Ferrari con la sua SF1000: l’obiettivo innegabile è sicuramente tornare a vincere. Lo sanno bene i due piloti Charles Leclerc e Sebastian Vettel, entrambi presenti al Teatro Valli di Reggio Emilia per la presentazione ufficiale della nuova vettura. Lotta aperta tra i due alfieri del Cavallino Rampante, ma la caccia a Lewis Hamilton è l’obiettivo principale.









Sul sito ufficiale della Scuderia Ferrari sono comparsi dei video con le dichiarazioni dei piloti. Entrambi sono ansiosi di portare in pista la nuovissima SF1000 nella prima sessione di test pre-stagionali in programma a Barcellona dal 19 al 21 febbraio.

CHARLES LECLERC

“Quest’anno sarà abbastanza diverso rispetto all’inizio dell’anno scorso per me, perchè adesso conosco molto meglio il team, anche se sono cresciuto nella Ferrari Driver Academy. Devo imparare tutte le nuove procedure ed in generale tutto ciò che bisogna fare sulla macchina. Questo non vuol dire che sarà più facile, perchè le aspettative sono più alte. Ho dato il massimo durante la pausa invernale per essere il più pronto possibile e spero in un anno positivo. L’obiettivo per quest’anno è di provare a dare il massimo, non mi pongo un obiettivo, ma se lavoriamo al meglio i risultati arriveranno da soli. Ho dato il massimo quest’inverno in termini di preparazione atletica, mentale e per quanto riguarda la dieta. Mi sento prontissimo e quest’anno dobbiamo dare tutto. E’ sempre impressionante vedere il lavoro di tutto il team di Maranello, e vedere la SF1000 dal vivo è impressionante. Non vedo l’ora di entrarci dentro ed andare in pista.”

SEBASTIAN VETTEL

“E’ la mia sesta stagione con la Ferrari. Ovviamente questo è diventato un posto familiare per me. La stagione sarà molto lunga, durante la preparazione ho potuto vedere ciò che per me andava bene e ciò che non era buono. Ho ricaricato le batterie, il team ha fatto lo stesso e siamo pronti per i test e per scendere in pista, che è quello che stiamo aspettando tutti. Il nome ufficiale della nuova monoposto è SF1000. Spero di potermi divertire molto con essa, ma ora è tempo di mettere in chiaro le idee.”

OBIETTIVI COMUNI

Come già anticipato in precedenza, l’obiettivo personale per entrambi i piloti sarà quello di battere il proprio compagno di squadra. Ancora più importante però sarà cercare di battere Lewis Hamilton e la Mercedes, per riportare a Maranello entrambi i titoli mondiali in F1. La Ferrari dovrà dimostrare molto durante questo 2020, puntando su due cavalli di razza quali Leclerc e Vettel, sperando che i due non cerchino di ostacolarsi l’un l’altro per puntare all’iride, sempre contando su una vettura che si spera possa essere in lotta per il vertice.

Carlo Luciani