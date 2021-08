Il week-end che sancisce il ritorno in pista della Formula 1 dopo la pausa estiva si è aperto con un’importante novità di mercato. Non che vi fossero particolari dubbi in proposito, ma oggi è arrivata la conferma ufficiale: Fernando Alonso sarà infatti un pilota Alpine anche nella stagione 2022.

CONFERMA AL FIANCO DI OCON

Il pilota asturiano proseguirà dunque questa sua “seconda vita” nel Circus almeno per un altro anno, naturalmente al fianco del già confermato Esteban Ocon, già vincitore dello scorso Gran Premio d’Ungheria. Una soluzione auspicata e per certi versi inevitabile, dal momento in cui soltanto un anno fa l’ex-campione del mondo aveva annunciato il proprio rientro nella categoria regina tra le fila di quello che era stato il suo team all’epoca del trionfo iridato.

Le incognite legate al rientro di Alonso con Alpine si sono presto dissipate: il pilota di Oviedo ha presto ritrovato il giusto ritmo dopo l’assenza di due anni dalla Formula 1, lottando ad armi pari con uno tra i piloti più promettenti e veloci del paddock. Naturale, dunque, per entrambe le parti proseguire il rapporto, in vista di un’ulteriore crescita del team e soprattutto del cambio regolamentare che in vista del prossimo anno potrebbe riservare più di una sorpresa per quanto riguarda i valori in campo.

LE DICHIARAZIONI

Laurent Rossi, CEO Alpine, ha così commentato il rinnovo contrattuale: “Siamo molto felici di poter confermare Fernando per la prossima stagione al fianco di Esteban. Per noi rappresenta una line-up di assoluto livello, tra le più forti presenti in griglia. Fernando ci ha impressionato per il suo spirito e la sua determinazione sin dal suo ritorno in pista, e siamo convinti che potrà fornirci ancora un grande contributo vista la sua enorme esperienza. Questo sarà molto importante per aiutarci a crescere in vista del 2022 e cogliere le opportunità che si presenteranno”.

Queste le parole di Fernando Alonso: “Sono molto contento di confermare l’estensione del contratto sino a tutto il 2022. Mi sento come a casa nel team Alpine, dove sono stato accolto a braccia aperte sin dal momento del mio arrivo. E’ stata sino a questo momento una stagione complessa ma abbiamo mostrato significativi progressi, come evidenziato dalla vittoria colta a Budapest. Sarà molto importante continuare su questa strada per continuare a toglierci nuove soddisfazioni in futuro”.

Dopo aver da poco festeggiato i 40 anni, Fernando Alonso si regala dunque questa nuova sfida. Per la quale appare più carico che mai: nei giorni scorsi, tra l’altro, ha postato anche la foto di un suo allenamento in bici, da sempre sua altra grande passione. Segno evidente di come le scorie del brutto incidente occorsogli poco prima dei test invernali siano ormai del tutto cancellate.

Marco Privitera