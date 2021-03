Dopo settimane di indiscrezioni e discussioni, dal paddock di Sakhir è arrivata la notizia ufficiosa che la gara al sabato per determinare la griglia di partenza della domenica verrà sperimentata nel corso del 2021. L’esperimento avrà inizio da Silverstone e non da Montreal, come era stato paventato in precedenza, con la decisione che getta qualche ombra sulla disputa del Gran Premio del Canada.

Silverstone, Monza e Interlagos. Dovrebbero essere queste le tre piste che faranno da scenario alla Qualifyng Sprint, gara che nella giornata del sabato determinerà l’ordine di partenza dell’evento domenicale.

CAMBIO DI NOME

La nuova denominazione non è ancora ufficiale, ma le voci che arrivano dal paddock di Sakhir rivelano come Liberty Media voglia volutamente denominare Qualifyng Sprint, il nuovo format, e non Sprint Race come precedentemente annunciato.

PUNTI SOLO AI PRIMI TRE

Volutamente per non sminuire la gara della domenica, che nelle intenzioni rimarrà comunque l’evento clou del weekend di gara. Diversa, rispetto alla precedente proposta, anche l’attribuzione del punteggio che vedrebbe premiati solamente il 1°, 2° e 3° pilota classificato.

LA CONFERMA DI BROWN

A confermarne l’introduzione è direttamente Ross Brawn che, interpellato sull’argomento si è espresso in questa maniera: “La cosa fondamentale è preservare l’importanza del Gran Premio. Vogliamo che il vincitore della domenica esca da questi fine settimana essendo ancora il pilota che ha ottenuto il successo più importante del weekend. Però questo fine settimana vogliamo riempirlo. Vogliamo dare ai fan qualcosa di più sostanzioso da seguire il venerdì, oltre a un evento interessante il sabato”.

WEEKEND MOLTO PIU’ COMPLETO

“Oltre alle Qualifiche Sprint, avremo le normali qualifiche del venerdì. Il risultato del venerdì, poi, ti collocherà in griglia il sabato. E meglio fai il sabato nella gara da 100 km, più avanti parti la domenica. Abbiamo un weekend molto più completo ed è questo lo scenario che vogliamo esplorare”, ha proseguito l’ex direttore tecnico della Ferrari.

FORMAT CHE HA MOLTO DA OFFRIRE

“Se non funziona allora alzeremo le mani e abbandoneremo l’idea. Ma devo dire che sono abbastanza ottimista al riguardo. Penso che se si considera l’intero fine settimana, questo format ha davvero molto da offrire”.

OK DEFINITIVO PRIMA DEL VIA DEL MONDIALE?

Anche se da Sakhir l’ok al nuovo format pare solo una formalità, per avere l’approvazione ufficiale si dovrà attendere il primo weekend della stagione (che si terrà proprio in Bahrain), con le squadre che saranno chiamate a votare tramite voto elettronico.

Vincenzo Buonpane

