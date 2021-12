Dopo la vittoria all’ultimo respiro di Max Verstappen, il Circus della Formula 1 è pronto per scendere nuovamente in pista per i consueti rookie test di Abu Dhabi. Oltre che vedere all’opera i piloti delle varie Academy, la due giorni araba servirà anche ai vari titolari per testare le Pirelli da 18″ che equipaggeranno le vetture 2022.

Tra volti nuovi e autentiche sorprese prenderà il via domani la due giorni dei rookie test di Abu Dhabi che, come da tradizione consolidata ormai, sarà l’epilogo dell’estenuante stagione 2021 appena conclusasi con la vittoria del titolo da parte di Max Verstappen tra i piloti, e la Mercedes tra le scuderie.

DA CAMPIONE DEL MONDO A…CAMPIONE DEL MONDO

Partiamo dalla Red Bull che nella giornata di martedì schiererà il talentuoso prodotto del vivaio Juri Vips, impegnato quest’anno in Formula 2 con Hitech, mentre la Mercedes affiderà il volante della W12 nelle mani del Campione uscente della Formula E Nick De Vries.

STAFFETTA IN FERRARI

Anche la casa del Cavallino Rampante attingerà a piene mani dal proprio vivaio alternando sulla SF21 Robert Shwartzman ed Antonio Fuoco, con il pilota di Cariati che fungerà da vero e proprio punto di riferimento per il team vista la mole impressionante di ore passate al simulatore. Occasione anche per il pilota russo, 2° nel campionato di Formula 2 chiusosi domenica, che nella giornata di mercoledì sarà a bordo della Haas.

DEBUTTI ECCELLENTI E FACCE NUOVE

In casa McLaren occhi puntati sul giovane talento messicano Pato O’Ward, reduce da un eccellente stagione in IndyCar, che avrà così modo di riscuotere il premio per aver vinto almeno una gara nella serie a stelle strisce. Curiosità anche attorno al cinese Guanyu Zhou che prenderà la prima presa di contatto con l’Alfa Romeo, con cui farà l’esordio nella prossima stagione.

GLI ALTRI

Chi sarà presente nel Circus, anche se nel ruolo di terzo pilota dell’Alpine, è il fresco Campione del Mondo di Formula 2 Oscar Piastri, che ad Abu Dhabi sarà al volante proprio della vettura francese. L’Aston Martin schiererà il sim driver Nick Yelloly, mentre Liam Lawson sarà al volante dell’Alpha Tauri. Fresco d’ingaggio con la Carlin per il 2022 Logan Sargeant effettuerà il test con la Williams.

TEST ANCHE PER PIRELLI

Detto dei giovani piloti, la due giorni sarà utile per i team (e per i piloti titolari) per prendere confidenza e dimestichezza con le nuove gomme da 18″che dalla prossima stagione saranno le coperture delle vetture frutto della profonda rivoluzione tecnica che il nuovo regolamento porterà.

Vincenzo Buonpane

