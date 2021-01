La questione del rinnovo di Lewis Hamilton con Mercedes tiene in apprensione tutti i fan della F1 ormai da mesi. Ma che fine ha fatto il sette volte Campione del Mondo? Perché non ha ancora rinnovato il contratto?

LA SITUAZIONE

Il contratto di Lewis Hamilton é scaduto il 31 Dicembre 2020, rendendo l’attuale Campione del Mondo libero da ogni vincolo. La situazione sembrava essersi sbloccata poco prima di Natale dopo il rinnovo di Toto Wolff, ed invece si è improvvisamente arenata.

Ma cosa è successo veramente? Perché Hamilton non ha ancora rinnovato? Molti all’interno del Circus ritengono che tutto sia stato orchestrato magistralmente per ottenere visibilità e la questione sia soltanto una formalità. Ma le cose stanno veramente così?

È risaputo che Lewis Hamilton abbia una vita molto attiva al di fuori della pista. Non è raro vederlo cavalcare un’onda alle Hawaii fino a passare la settimana dopo a scalare una cima innevata. Noi crediamo che Lewis stia temporeggiando per ottenere dalla Mercedes più tempo libero per se piuttosto che un ingaggio più alto. Il braccio di ferro sta proprio nella disponibilità del campione con gli sponsor ed il suo tempo libero. Ma vale la pena tirare così tanto la corda con George Russell alla finestra?

DOV’È LEWIS HAMILTON

Mentre tutti si chiedono che fine abbia fatto, Hamilton va avanti tranquillamente con la sua vita. Dai suoi account social posta un video che lo immortala alle prese con una faticosa salita in mezzo alla neve. Il Campione scrive: “Ciao Mondo, sono in uno dei miei posti preferiti e mi alleno ogni giorno per rimettere a posto il corpo e la mente. Ogni mattina faccio un’escursione in cima alla montagna. In due di queste escursioni ho fatto sci di fondo una volta arrivato in cima a 3400m. Questo sì che è allenamento in quota”.

“Sto cercando di trovare il giusto equilibrio tra cardio e rafforzamento muscolare. Inoltre tanto lavoro si sta svolgendo dietro le quinte. Molte cose sono in movimento, ma sono qui solo per dirvi che sto bene, sono sano e mentalmente forte in questo momento nella mia bolla”.

“Spero che tutti voi rimaniate il più possibile positivi considerando tutto quello che sta accadendo. Tenete la testa alta. Spero di rivedervi tutti presto ad un certo punto”.

Hey World, I’m in one of my favourite places in the world, training everyday, getting my mind and body right. I’m hiking to the top of the mountain every morning. Two of those hikes I cross country ski once I get to the top which is at 3400m, killer. Proper altitude training! … pic.twitter.com/ROqzQe70LO — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) January 18, 2021

Con questo messaggio Lewis Hamilton rassicura i suoi fan ma non chiude le speculazioni sul contratto. Ci affidiamo alle sue parole e crediamo veramente che tanti tasselli ancora non siano al loro posto. Nell’attesa che la situazione si sblocchi, Lewis continua a prepararsi al meglio in vista della nuova stagione. Qualsiasi essa sia.

Julian D’Agata

