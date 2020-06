Come annunciato da qualche giorno, oggi la Williams ha presentato la livrea revisionata per la monoposto del campionato 2020. Dopo la cessazione del rapporto con il title sponsor ROKiT, si attendeva una modifica nello schema di colori della monoposto britannica.

Rispetto alla livrea presentata a Barcellona, la FW43 perde il rosso sulle fiancate, presentando una combinazione di colori minimal. Sulla carrozzeria domina il bianco, contornato da due sfumature di blu.

A valle della cessazione del rapporto con ROKiT, il posto libero sulle fiancate è stato occupato dalle insegne di Sofina. Un deciso salto di qualità per questo sponsor, con un accordo “rinforzato” dall’inserimento di Latifi nella line-up in griglia della scuderia inglese.

Lo schema di colori, almeno nelle intenzioni del team, dovrebbe omaggiare la storia della scuderia inglese. Sull’alettone posteriore si nota il nome della scuderia, piuttosto che il brand di uno sponsor.

Nella zona posteriore si nota un tema simile alle stelle che adornano il posteriore dell’AMG Mercedes. La livrea rivista della FW43 richiama visivamente le livree delle Williams “no logo” negli anni di sponsorizzazione Martini.

Per gli amanti del genere, la livrea bianco-rossa-azzurra vista sulle FW43 nei test di Barcellona andrà ad ingrossare il parco delle colorazioni unraced, come la doppia colorazione della BAR nel 1999.

Al momento sono disponibili soltanto immagini statiche per la livrea revisionata della Williams per il 2020. Per vederla in azione dovremo attendere il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione, in Austria nel fine settimana del 5 luglio.

Our new look for the season ahead 👊#WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/oVs8VEKP8e — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) June 26, 2020

Luca Colombo