In Formula 1 non è la paura a fare 90, ma l’ex manager Bernie Ecclestone. Classe 1930, Bernard Charles Ecclestone, detto Bernie, può vantare di avere raggiunto un traguardo importante nella vita, ma l’ha ottenuto anche nel migliore dei modi. L’inglese, infatti, ha passato i suoi “primi” 90 anni conducendo una vita che va veloce, ad un ritmo sfrenato, una vita fatta di donne, auto e successi imprenditoriali. Insomma, una vita da film.

BERNIE ECCLESTONE: 90 ANNI DA FILM

Una figura carismatica, capace di dividere appassionati ed addetti ai lavori fra chi lo adora e chi non lo sopporta, ma in un modo sempre al top, senza mai cadere nella grigia indifferenza. Questo e molto altro è Bernie Ecclestone. La sua esistenza, infatti, si è svolta in giro per il mondo, con l’adrenalina da pilota in gioventù ed il potere ed il successo di imprenditore e manager poi, con auto stupende sempre a disposizione così come le donne più belle, che non gli sono mai mancate. Ne è una dimostrazione sua moglie Tamara, bellissima e nettamente più giovane di lui. Bernie ha addirittura una statua di bronzo situata all’interno dell’Hungaroring.

UN IMPRENDITORE DI SUCCESSO

Ecclestone si è infatti reso protagonista di una vita di cui non si può proprio lamentare. L’imprenditore britannico ha infatti un passato da pilota, che però poi l’ha portato nel management della Formula 1, uno dei più grandi business mondiali, con grande successo. Già nel 1974, infatti, Ecclestone è fra i membri fondatori della F.O.C.A.. Ovviamente non parliamo del mammifero, ma della Formula One Constructors Association, di cui facevano parte leggende del calibro di Colin Chapman e Frank Williams.

Bernie ha ricoperto l’ambito ruolo di Formula One Manager fino al 2014, anno in cui ha venduto tutto a Liberty Media per la “modica” cifra di otto miliardi di dollari il campionato della CVC e nel 2017 ha definitivamente ceduto il suo ruolo a Chase Carey, a cui succederà Stefano Domenicali a fine stagione.

Questi non sono che alcuni dei suoi titoli e delle sue vittorie. Il Signor Ecclestone, infatti, è ancora attivo e sembra avere tutte le intenzioni di continuare a godersi la sua vita da film ancora a lungo.

Silvia Giorgi