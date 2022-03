Continuano con il day-2 i test in Bahrain della F1. Nella prima giornata abbiamo visto in cima alla classifica l’AlphaTauri di Pierre Gasly seguito dalle due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, mentre a tenere banco sono state le novità portate da Mercedes. Novità che però non hanno trovato riscontro a livello cronometrico, almeno per il momento. Il team Campione del Mondo svelerà le sue carte oggi risalendo la classifica? E la Ferrari proseguirà il suo trend positivo? Scopritelo seguendo la cronaca live curata dalla nostra Redazione Auto.

LA CRONACA LIVE

Redazione