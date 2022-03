Tutto pronto in Bahrain per il day-1 del secondo ed ultimo turno di test pre-stagionali in vista del Mondiale F1 2022. Manca sempre meno al via della stagione che tra meno di una settimana scatterà dal circuito di Sakhir.

Le squadre avranno a disposizione tre giorni come accaduto a Barcellona in quel di febbraio. Ferrari, Mercedes e Red Bull cercano conferme insieme a McLaren, dopo aver ben figurato in Catalogna nella prima uscita con le inedite monoposto che stiamo imparando a conoscere.

I quattro costruttori sono attesi insieme al resto del gruppo che come risaputo non vedrà più in azione tra i piloti il russo Nikita Mazepin. Per questo fine settimana avremo in pista sulla Haas il brasiliano Pietro Fittipaldi, terzo pilota della squadra statunitense. Appuntamento a partire dalle 8.00 per la cronaca live del day-1 dei test in Bahrain, con l’attività in pista che terminerà alle 17.00 italiane.

LA CRONACA LIVE

Redazione