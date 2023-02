Aston Martin ha tolto i veli alla nuova AMR23 di Fernando Alonso e Lance Stroll, monoposto che andrà a competere nel campionato F1 2023. Il team britannico ha mostrato una vera e propria vettura rispetto alla concorrenza, presumibilmente la stessa che sarà al via nei test pre-stagionali in Bahrain.

AMR23: UNA SVOLTA RISPETTO AL PASSATO

Una vera monoposto quindi quella mostrata oggi da Aston Martin, che a differenza di altre squadre ha proposto una presentazione dal vivo della nuova AMR23. La squadra di Lawrence Stroll, da quello che sembra dalle prime immagini, ha modificato pesantemente la monoposto rispetto alla passata stagione. I risultati nel 2022 non sono stati esaltanti ed il team ha l’ambizione di fare un grosso passo avanti, anche considerato che ha tra le sue fila un pilota come Fernando Alonso.

Alonso che sarà affiancato dal solito Lance Stroll, che anche in questa stagione viene confermato pilota titolare. Il pilota canadese dovrà dare una svolta alle sue prestazioni, e l’arrivo di un pilota come lo spagnolo potrebbe spronarlo a fare meglio di quanto visto fino ad ora. Aston Martin dal canto suo ha gettato delle ottime basi grazie alla nuova fabbrica ed assunzioni eccellenti, che dovrebbero fare si che la AMR23 competa per le posizioni che contano.

Come detto prima le differenze rispetto alla versione 22 sono parecchie, andando in alcuni casi a riprendere soluzioni che hanno funzionato in altri team. SI può infatti notare un muso ed un ala anteriore completamente diversi, delle nuove pance e persino un airscope molto diverse rispetto al passato. Aston Martin ha scelto di rischiare con la AMR23 visti i risultati ottenuti finora, e dalle prime impressioni sembra che la via scelta questa volta potrebbe rivelarsi corretta.

The grand reveal. Welcome to the world, #AMR23. 💚#NewEnergy pic.twitter.com/ov9tWW7dZP — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 13, 2023

LE DICHIARAZIONI

Dan Fallows, direttore tecnico di Aston Martin ha dichiarato: “Il team è stato categorico nel voler affrontare questi regolamenti senza compromessi. Vogliamo scalare la griglia iniziare a sfidare i team di vertice, e non è possibile farlo restando seduti e conservatori. La AMR23 è un’evoluzione significativa della vettura che abbiamo perfezionato nella seconda metà del 2022 e che abbiamo migliorato in ogni area critica. Ottimizza le soluzioni che abbiamo ritenuto potessero offrirci le maggiori prestazioni e incarna la visione comune che abbiamo abbracciato e costruito insieme negli ultimi mesi”.

Lawrence Stroll, capo di Aston Martin, ha invece dichiarato: “L’inverno è stato lungo, ma è stato molto produttivo. Abbiamo spinto forte per realizzare la AMR23 e non vediamo l’ora di iniziare. Stiamo realizzando la nuova fabbrica del team che sarà qualcosa di mai visto prima in F1, così come stiamo lavorando duramente sulla nostra gamma di vetture stradali. Non vediamo l’ora di lottare per i titoli iridati in futuro. Il nostro progetto è fare un passo all’anno, ma farlo costantemente, per arrivare a lottare per i titoli in un tempo ragionevole. Per vincere servono grandi persone, grandi processi di progettazione, e realizzazione. Sono questi tre i punti cardine del successo di un brand. Anche in F1 è lo stesso. Abbiamo tutti gli ingredienti per fare bene e, se ne manca qualcuno, sarà solo questione di tempo, perché ci stiamo lavorando. Stiamo lavorando per avere tutto quello che serve per raggiungere i nostri obiettivi”

Julian D’Agata